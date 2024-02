»Nogle gange sker der ting, som simpelthen ikke kan forstås eller sættes ord på.«

Sådan skriver den tyske basketballklub ART Giants Düsseldorf på klubbens hjemmeside, efter en af deres spillere blev knivdræbt på åben gade lørdag.

Den 17-årige ukrainer Volodymyr Jermakov blev ifølge Kyiv Basketball Association dræbt lørdag aften i den tyske by Oberhausen. Det skete i forbindelse med, at ART Giants U-19-hold skulle spille en kamp, hvor også den ukrainske spiller Artem Kozatjenko blev offer for knivanfaldet.

Forbundet skriver, at det lokale politi efterforsker hændelsen, og at motivet skal have været de unges nationalitet. Begge blev bragt til det nærmeste hospital, hvor Artem Kozatjenko stadig er indlagt.

ART Giants Düsseldorf skriver på klubbens hjemmeside, at Volodymyr Jermakov kom til Tyskland for at flygte fra krigen i Ukraine og jagte drømmen om at leve af at spille basketball:

»For at undslippe krigen i sit hjemland flyttede han til Düsseldorf, hvor han fandt et nyt hjem. Volodymyr var meget populær blandt trænere, holdkammerater og venner. Vi mindes et ungt menneske, hvis hverdag var præget af ren livsglæde og sportslig ambition.«

Den svenske landsholdsspiller Craig Lecesne spiller på klubbens seniorhold og fortæller, at Volodymyr Jermakov plejede at træne med dem:

»Det er virkelig forfærdeligt. Det føles svært overhovedet at tænke på, at sådan noget kunne ske.«

»Han var et meget rart menneske, der arbejdede hårdt, da han trænede hos os og turde tage sagen i egen hånd. Alle i klubben er rystede. Man kan aldrig forberede sig på sådan noget. Lige nu går vores tanker til Volodymyr Jermakov og hans venner og familie. Og Artem Kozatchenko,« siger Craig Lecesne til Expressen.