Den russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva får fire års karantæne for overtrædelser af dopingreglerne.

Det meddeler Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i en pressemeddelelse mandag.

Den blot 17-årige stjernes karantæne gælder fra 25. december 2021, hvor hun testede positiv i en dopingtest under deltog ved de russiske mesterskaber i kunstskøjteløb.

Efter kunstskøjtekonkurrencerne ved vinter-OL i Beijing kom det frem, at den dengang 15-årige Valieva var testet positiv for trimetazidin. Det er en hjertemedicin, der kan øge udholdenheden.

Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

Sammen med resten af det russiske hold vandt Valieva guld ved det vinter-OL, men dagen efter kom resultatet af dopingprøven fra 25. december.

Trimetazidin er på den forbudte dopingliste, og Valieva blev omgående spærret af Ruslands Antidopingagentur (Rusada), som det er kutyme i den slags sager.

Protester fra Valievas lejr fik dog Rusada til at ophæve den midlertidige karantæne.

Sagen blev sendt til CAS, som efter en hastebehandling gav Valieva lov til at fortsætte med at konkurrere ved OL.

Sportsdomstolen understregede samtidig, at man ikke havde taget stilling til selve dopingsagen, og at hun derfor ikke skulle betragtes som renset.

I januar sidste år frikendte Rusada så teenageren med den begrundelse, at hun ikke kunne "klandres eller holdes ansvarlig" for at bryde dopingreglerne.

Valieva har selv forklaret, at den positive dopingprøve formentlig skyldtes, at hun ved en fejl havde indtaget sin bedstefars hjertemedicin.

Rusadas afgørelse fik Det Internationale Antidopingagentur (Wada) til at sende sagen til CAS.

Den eneste udvej, Kamila Valieva nu har, er at appellere dommen i det schweiziske retssystem.