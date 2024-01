Den 16-årige sensation Luke Littler slår den tidligere verdensmester Rob Cross med 6-2 i sæt i semifinalen ved VM i dart.

Dermed er engelske Littler den yngste spiller nogensinde, der er i en VM-finale.

Luke Littler var nok engang vanvittigt velspillende, hvor han endte ud på et snit på 106,05 og kastede hele 16 180'ere.

Han kan dermed onsdag blive den med stor afstand yngste verdensmester nogensinde, samt den kun anden spiller der vinder VM i sin debut.

Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

Den første var netop Rob Cross i 2018, som Littler besejrede i en sand opvisning i et feststemt Alexandra Palace i London.

I finalen venter vinderen af den anden semifinale. Den står mellem tredjeseedede Luke Humphries og overraskelsen Scott Williams, der har slået adskillige seedede spillere ud.

Rob Cross kom foran 1-0 tirsdag aften efter et første sæt med tårnhøjt niveau af begge spillere. Også i andet sæt var Cross godt kørende, men Littler var bedst til at lukke sine 'legs', som man spiller bedst af fem af i hvert sæt.

Littler virkede som i sin tidligere kampe ved VM totalt upåvirket af både omgivelserne og modstanderens medgang, så selv om Cross leverede sin bedste kamp ved VM målt på pointsnit, var sagen klar.

Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

Littler kom foran 3-1 i sæt, inden Cross skabte lidt spænding med en reducering. Teenageren kløede dog ufortrødent på og strøg sikkert i finalen.

Som ungdomsverdensmester og vinder af flere turneringer for seniorer var der visse forventninger til Littler inden VM, uden at han på nogen måde var at regne blandt favoritterne til titlen.

Han slog dog hollandske Christian Kist meget overbevisende i første runde og satte samtidigt to rekorder, da han blev den yngste vinder af en VM-kamp og præsterede det højeste pointsnit nogensinde i en VM-debut.

Siden har Littler holdt et tårnhøjt niveau og faktisk været bookmakernes favorit - også mod ottendeseedede Cross - og ikke bare en kuriøs publikumsfavorit i alle sine kampe.

Der er 500.000 pund, svarende til knap 4,3 millioner kroner, til verdensmesteren, mens den tabende finalist tager et beløb svarende til 1,7 millioner kroner med sig hjem.