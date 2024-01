Luke Humphries stod onsdag for presset og fik som den første ved VM i dart rystet og slået den kun 16-årige komet Luke Littler.

7-4 i sæt vandt 28-årige Humphries i finalen i Alexandra Palace i London og hjemførte dermed sin karrieres første VM-triumf.

Littler kom efter en lidt svingende start forrygende i gang og var foran 4-2 i sæt og på kurs mod en vild triumf. Men Humphries vendte med fem sætsejre i træk kampen på hovedet.

Mens tredjeseedede Humphries var blandt topfavoritterne, gav Littler inden VM hos nogle bookmakere gav pengene 66 gange igen, hvis man havde lyst til at spille på VM-debutanten som vinder.

Luke Humphries (tv) besejrede den 16-årige komet Luke Littler (th) og kan for første gang kalde sig for verdensmester i dart. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

Oddset raslede dog lynhurtigt ned, efter at Littler lagde ud med en imponerende rekordsejr over hollandske Christian Kist i første runde, hvor han dels blev den yngste vinder af en VM-kamp i PDC-regi og dels leverede det højeste pointsnit af en debutant.

Littler endte faktisk med at være favorit i alle sine kampe hele vejen frem til onsdagens finale mod Humphries, der som kommende verdensetter efter VM dog trods alt havde størst tiltro hos spiludbyderne.

Littler stryger med sin finaleplads frem fra en plads som nummer 164 til 31.-pladsen på verdensranglisten.

Der er 500.000 pund, svarende til knap 4,3 millioner kroner, til Humphries, mens Littler tager et beløb svarende til 1,7 millioner kroner med sig hjem som tabende finalist.