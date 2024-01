Luke Littler er på alles læber i England og blandt dartfans verden over.

Den blot 16-årige komet spillede sig usvigelig sikkert i VM-semifinalen, da han bankede den 34 år ældre Brendan Dolan i kvartfinalen foran ekstatiske fans i Alexandra Palace i London.

Engelske Luke Littler kunne fejre den vilde triumf med kæresten Eloise Milburn.

Et rørende kys mellem de to brød ud kort efter, at den 16-årige komet havde spillet sig i semifinalen.

Luke Little sammen med kæresten Eloise Milburn til Premier League-opgøret mellem Tottenham og Bournemouth nytårsaftensdag Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Parret har ellers holdt lav profil indtil det moment, hvor glæden strålede ud af Luke Littler og hans fem år ældre kæreste.

Eloise Milburn spiller selv dart på amatørniveau og er en stor fan af sporten.

Hun vil da også med al sandsynlighed være ved kærestens side, når han tirsdag aften står over for karrierens hidtil største kamp.

I VM-semifinalen skal Luke Littler møde verdens nummer otte, Rob Cross, der blev verdensmester tilbage i 2018.

Eloise Milburn. Foto: Facebook

Kampen kan ses på TV 3 Sport og spilles tirsdag aften klokken 20.45.