Magnus Carlsen er et sandt fænomen i skakverdenen, og er flere gange blevet kaldt et geni. Nu får en 14-årig dansker mulighed for at slå ham.

Det sker, når Magnus Carlsen kommer til København d. 22. maj ved det event, der hedder Energi Danmark Champions Battle i Cirkusbygningen.

14-årige Jonas Buhl Bjerre beskrives som et af de største danske skaktalenter nogensinde. Ved DM i Svendborg delte han førstepladsen i landsholdsklassen med den 35-årige stormester Allan Stig Rasmussen.

Da de to efterfølgende spillede omkamp, lykkedes det dog Allan Stig Rasmussen at slå 14-årige Jonas Buhl Bjerre.

Derfor var det også oprindeligt den nykårede Danmarksmester, der skulle tage kampen mod Magnus Carlsen op - men Allan Stig Rasmussen har istedet valgt at tage til en turnering på Mallorca.

Derfor bliver det altså Jonas Buhl Bjerre, der får æren af at møde verdens bedste skakspillere, Magnus Carlsen.

»Heldigvis er Jonas en fuldgyldig erstatning. Det beviste han i Svendborg, hvor han scorede sin første norm til stormestertitlen. Opnår han to lignende resultater, bliver han udnævnt til stormester,« siger Mads Frederiksen, der er CEO for arrangøren f-reklame.

»Vi glæder os derfor til at præsentere det unge talent over for et stort publikum i Cirkusbygningen i en direkte dyst mod verdensmesteren,« lyder det videre.

Udover kampen mod Jonas Buhl Bjerre skal Magnus Carlsen i Cirkusbygningen spille simultanskak mod 24 spillere. Herefter skal han interviewes af hjerneforskeren Peter Lund Madsen.