Oleksii Sereda. Et supertalent.

Han gjorde nemlig noget ved EM i Ukraine, som aldrig nogensinde er set før.

Som den yngste nogensinde vandt han guld i kategorien 10 meter udspring i en alder af blot 13 år og 7 måneder, hvilket er tre måneder yngre end den tidligere rekordholder Tom Daley, der vandt EM-guld i 2008.

For mens en alder på 13 år måske minder mere om alderen på et gammelt kæledyr end en europamester, har Sereda allerede taget rollen til sig... også i sine sobre medieudtalelser.

Oleksii Sereda har kvalificeret sig til OL i Tokyo i 2020. Han bliver 14 år til december. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Oleksii Sereda har kvalificeret sig til OL i Tokyo i 2020. Han bliver 14 år til december. Foto: KIM HONG-JI

»Jeg var lidt nervøs, men jeg er glad for, at jeg vandt til sidst,« siger den unge ukrainer ifølge BBC.

Oleksii Sereda, der bliver 14 til december, er altså blevet EM-guldvinder blot syv år efter, at han har lært at svømme. For fire uger siden blev han nummer fire ved VM, og sejren sikrer ham også deltagelse til OL i Tokyo næste år, hvor aldersgrænsen er 14 år.

»Han er stadig et barn,« siger sportsmanager i Det Ukrainske Udspringsforbund (UDF) Yaro Tokmachov ifølge BBC.

»Nu er det meget vigtigt, at vi håndterer tingene omkring ham rigtigt, for han er blevet meget populær i Ukraine og rundt omkring i verden.«