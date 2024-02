1.200 personer med et problematisk forhold til spil har ikke været afskåret fra at gamble, selvom de har bedt om det.

Der er sket en beklagelig fejl, oplyser Spillemyndigheden.

I brevene til de berørte lyder det:

»Spillemyndigheden skriver til dig for at orientere dig om, at vi har konstateret, at der har været en teknisk fejl i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere), som har betydet, at fornyelser af eksisterende ROFUS-registreringer er sket forkert i perioden 1. juli 2016 til 15. februar 2024,« skriver Spillemyndigheden i brevene, som B.T. har fået indsigt i.

I alt 48.000 danskere er tilmeldt ROFUS, men 1.200 har ikke været så afskåret fra at spille, som de havde regnet med.

Spillemyndigheden kan ikke udtale sig om, hvilke personlige konsekvenser det har haft for de enkelte personer, men de har kun fået én henvendelse om problemet.

»Langt størstedelen af de berørte har kunnet købe væddemål i fysiske butikker i en periode på maksimalt fra den 1. oktober 2023–15. februar 2024. Dette burde ikke have været muligt efter det tidspunkt, hvor de fornyede deres registrering i ROFUS.«

»Enkelte af de berørte (cirka 25) har kunnet spille på fysiske kasinoer siden den 1. juli 2016, selvom det ikke burde være muligt efter det tidspunkt, hvor de fornyede deres registrering i ROFUS,« lyder det i et skriftligt svar fra Spillemyndigheden til B.T.

Fejlen er udbedret nu, men er anmeldt til Datatilsynet som et databrud. Det skal ikke forstås som en forfejlet deling eller et læk af personoplysninger, kun på grund af at de berørtes personoplysninger ikke er blevet behandlet som lovet.

»I Spillemyndigheden gør vi os store bestræbelser på at sikre, at ROFUS er en stabil og driftssikker service, så du som spiller kan have tillid til ROFUS, og vi beklager de gener, som denne tekniske fejl måtte have medført for dig,« skriver Spillemyndigheden i brevene til de berørte.