Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I USA er hun kendt som 'basketballnonnen'.

103-årige Sister Jean er blevet lidt af en berømthed for sin entusiastiske støtte til det lokale basketballhold.

Alle omkring collegeholdet Loyola Ramblers elsker hende, fordi hun ser hver eneste af holdets kampe fra tribunen og desuden hjælper spillerne med at lure modstandernes svagheder.

Og så har hun netop debuteret som forfatter.

Sister Jean spørger ofte de unge spillere, hvad de drømmer om. Foto: TOM PENNINGTON Vis mere Sister Jean spørger ofte de unge spillere, hvad de drømmer om. Foto: TOM PENNINGTON

Mange sportshold har en superfan, der gør alt for holdet, men få kan prale af at have en kapacitet som 103-årige Jean Dolores Schmidt.

»Hun sidder der til hver træning og hver kamp. Hun giver os energi gennem sine bønner før kampene. Hendes støtte og udholdenhed er utrolig,« fortæller Loyola-spiller Tom Welch til nyhedsbureauet AP.

Når hun dukker op for at se holdet spille, er hun naturligvis iført sine Nike-sneakers med ordene 'Sister' og 'Jean' indgraveret bagpå, og sit rødbrune og gule halstørklæde, der vækker minder om Harry Potters.

»Hun noterer modstanderholdenes styrker og svagheder i en rapport, hun sender til os. Hun lader os vide, hvem der er gode til at skyde, og hvem vi skal passe ekstra på. Meget dybdegående og detaljeret,« fortsætter han.

»Hun ved mere om basketball, end jeg gør,« fortæller hans holdkammerat Samuel Grebener.

Sister Jean blev folkehelt, da hun støttede Loyola i det prestigefyldte collegebasket-mesterskab kendt som 'March Madness' i 2018.

Ifølge AP trak hendes pressemøde dengang flere journalister end Tom Bradys Super Bowl-pressemøde samme år.

28. februar i år, lige i tide før årets 'March Madness', debuterede Sister Jean som forfatter.

Hun står op klokken fem hver morgen. Foto: Tyler LaRiviere Vis mere Hun står op klokken fem hver morgen. Foto: Tyler LaRiviere

'Det, jeg har lært i mine første hundrede år' er titlen på bogen, hvori hun deler sine erfaringer som lærer, frivillig og åndelig basketleder gennem mere end 80 år.

»Jeg kan fortælle dig hemmeligheden bag at leve et lykkeligt liv. Alle trænger til at vide, hvad de gør godt. Et klap på skulderen. Fortæl andre, hvad de gør godt, og fortæl det også til dig selv,« siger Sister Jean i et lanceringsinterview.

»Jeg elsker livet, og jeg elsker at være omkring unge mennesker. De holder mig i gang og bringer glæde i mit liv – og de holder mig opdateret på, hvad der sker i deres verden,« siger hun til AP.

Desværre for Sister Jeans elskede Loyola Ramblers bliver det næppe dem, der vinder årets collegebasket-mesterskab.

Til CBS Sports udpeger hun vinderen uden tøven: »Kentucky Wildcats.«