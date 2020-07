Det legendariske Derby på Charlottenlund Travbane, der har eksisteret i 103 år, kommer skidt fra start i 2020.

Som det ser ud nu, spænder forsamlingsforbuddet ben for, at tilskuere kan tage til travfest i slutningen af august og heppe på firbenede kæmper som 'Flirting Diamond', 'Flying Star' og 'Follow Me'.

Forsamlingsforbuddet på maks. 500 personer – som er lavet for at mindske coronasmitten – gælder til og med 31. august.

Og da årets Derby finder sted 28., 29. og 30. august, ser det ud til, at det kun er hestene, der får lov til at komme ud af stalden.

Hr. og Fru hesteinteresseret må blive hjemme.

»Simpelthen så ærgerligt«

Selv om forsamlingsforbuddet sætter en klar begrænsning for antallet af tilskuere, bliver det klassiske Derby stadigvæk til noget i 2020.

Det garanterer Lars Møller, der står for marketing og event på Charlottenlund Travbane.

»Men det er simpelthen så ærgerligt, at vi skal begrænses til 500 personer. Vores repræsentanter har prøvet alt og ad alle mulige kanaler i forhold til at påvirke myndighederne, men som det ser ud nu, er der ingen åbning.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Med et fuldt travprogram hen over de tre weekenddage optager kuske, trænere, staldfolk samt en række nødvendige funktionærer op imod 300 pladser.

Dertil sluger sponsorer, presse og repræsentanter for Derby-hestene en stor del af de sidste 200.

Charlottenlund Travbane har fuld forståelse for, at myndighederne retter sig efter de regler, der er lavet, og giver man pludselig én lov, skal alle andre også have det – og så går det galt.

Alligevel undrer repræsentanterne inden for dansk hestesport sig over, at man har givet Superligaen – som de eneste – dispensation til at lukke flere end 500 tilskuere ind til kampene.

Dansk Trav Derby 1952 på Charlottenlund Travbane. Foto: Walther Månsson Vis mere Dansk Trav Derby 1952 på Charlottenlund Travbane. Foto: Walther Månsson

Eksempelvis må der være 11.000 tilskuere i Parken, imens Brøndby Stadion, som er noget mindre, tillader 8.000 tilskuere under de nuværende coronaregler.

»Vi har været mere eller mindre opfindsomme og prøvet os frem med alle mulige måder for at få folk ind. Vi har arbejdet med drive-in-pladser og en særlig sektionsopdeling ude i det fri og under taget, men meldingen er indtil videre, at der ikke er noget at gøre,« siger Lars Møller.

Eksisteret siden 1891

Charlottenlund Travbane lagde muld til det første løb i 1891. Derbyet, som er det største og mest prestigefyldte løb i kalenderåret, har eksisteret siden 1898, og i de seneste 50 år er det løbet af stablen i slutningen af august.

Derfor gør det også så meget mere ondt, hvis det bliver uden de omkring 10.000 tilskuere, der besøger travbanen hen over derbyweekenden, siger Lars Møller:

Dansk Trav Derby 1947 blev vundet af hesten 'Ilka Nichols' med Sofus Sørensen i Sulkyen. Tiden 1.31,1 var ikke fremragende, men det regnede meget. Der var stor interesse for både væddeløbet og ølflaskerne. Foto: Børge Lassen Vis mere Dansk Trav Derby 1947 blev vundet af hesten 'Ilka Nichols' med Sofus Sørensen i Sulkyen. Tiden 1.31,1 var ikke fremragende, men det regnede meget. Der var stor interesse for både væddeløbet og ølflaskerne. Foto: Børge Lassen

»Det er jo en årelang tradition, som desværre ikke kan lade sig gøre at flytte. Vi har en travkalender, der er fastsat, så det skal være i den weekend.«

Charlottenlund Travbane tror ikke længere så meget på det, men håber til det sidste, at der sker en ændring, så det traditionsrige løb kan nydes fra lægterne i stedet for hjemme i stuerne.

»Som jeg har forstået det, pågår der løbende forhandlinger mellem sport og myndigheder, så vi håber stadig,« lyder det fra Lars Møller.