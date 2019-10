10 måneder før de olympiske sommerlege indledes i Tokyo, dæmper DIF's nyansatte OL-chef de mission, Søren Simonsen, forventningerne til den danske indsats.

»Først et halvt år før det går løs i Japans hovedstad, offentliggør vi en officiel målsætning. Men allerede nu tør jeg godt sige, at vi må forvente færre medaljer i Tokyo 2020 end i Rio de Janeiro 2016,« siger Søren Simonsen og tilføjer:

»I Rio sikrede vi os intet mindre end 15 medaljer. Vi fik for eksempel kun en enkelt fjerdeplads. Alt var stort set 'stolpe ind'. Det kommer næppe til at gentage sig i Tokyo.«

Han forklarer udtalelsen med, at der de seneste år har været et generationsskifte i badminton og svømning, at roernes 'Guldfirer' er taget af OL-programmet, og at flere dygtige sejlere og brydere enten er stoppet i sporten eller har valgt at indstille samarbejdet.

Blå bog Søren Simonsen 48 år

Vokset op i Vorup

Bor nu i Tommerup

Familie: gift og far til tre børn

kandidat i Idræt fra Syddansk Universitet. Har desuden master i europæisk sportsledelse

teamleder med olympisk ansvar i Team Talent og Elite i Danmarks Idrætsforbund

teamleder med olympisk ansvar i Team Talent og Elite i Danmarks Idrætsforbund Tidligere beskæftigelse: Håndboldligatræner i Otterup HK, udviklingskonsulent i Dansk Håndbold Forbund (DHF), udviklingschef i DHF, centerchef i Fyrtårn Tommerup (idrætscenter), visionsprogramleder i Danmarks Idrætsforbund samt Danske Gymnastik-og Idrætsforeningers vision 'Bevæg dig for livet'

1. maj tog han over, hvor forgængeren Morten Rodtwitt slap, da sidstnævnte valgte at blive generalsekretær i Dansk Ride Forbund.

»Det er med armene løftet højt over hovedet, men også med en vis portion respekt og ydmyghed, at jeg går ind til opgaven,« siger Søren Simonsen, der som aktiv har spillet håndbold på eliteniveau i Otterup HK, og som før OL-jobbet har været programleder i DIF- og DGI-projektet 'Bevæg dig for livet'.

I august var han et smut i Tokyo for at se forholdene an.

»Det virker, som om der er styr på tingene. Hvad der helt præcist kommer til at ske ved åbningsceremonien (24. juli, red.), røbede de naturligvis ikke. Men det tegner til, at Tokyo-legene bliver OL-historiens mest teknologiske,« siger Søren Simonsen med henvisning til, at der arbejdes på, at tilskuere og atleter vil blive budt velkommen af robotter, at scannere vil blive benyttet ved adgangskontrollerne, og at en del af transporten kan blive afviklet af selvkørende elbiler.

Sådan så der i juli ud på byggepladsen ved Tokyos olympiske by, hvor atleterne skal bo under næste års OL. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Sådan så der i juli ud på byggepladsen ved Tokyos olympiske by, hvor atleterne skal bo under næste års OL. Foto: BEHROUZ MEHRI

Under sit besøg i Tokyo så Søren Simonsen blandt andet, hvor de danske atleter kommer til at bo.

»Byggeriet af lejlighedskomplekserne i 12-15 etagers højde er stort set færdigt. Det ser fornuftigt ud. Vi kommer til at bo centralt tæt ved dining hall og fitnesscenter, men væk fra den værste støj.«

Hvor mange lejligheder har den danske delegation sat sig på?

»Det kan jeg ikke svare præcist på endnu. Men vi har meddelt de japanske arrangører, at vi håber på at blive repræsenteret af mellem 120 og 140 atleter. Vi er optimistister, fordi vi mener, at vores atleter er dygtige. Så må vi se, hvad det ender med.«

Ved OL i Rio de Janeiro boede atleterne dagen før en konkurrence på det, man i DIF kaldte for et high performance hotel. Vil dette blive gentaget i Tokyo?

»Vi arbejder med forskellige løsninger, der kan styrke præstationsevnen. Hvad angår sejlerne, har vi opsat et setup stort set på havnen frem for at indkvartere dem på det hotel, arrangørerne stiller til rådighed 30 kilometer væk. Ligeledes indkvarteres golfspillerne på et hotel væk fra OL-byen, når de er i konkurrence.«

Trafikken i Tokyo er hektisk. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Trafikken i Tokyo er hektisk. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Tror du, arrangørerne får styr på trafikken?

»På det punkt kan der godt være en lille bekymring for, hvornår vi får besked på, hvilke indsatser der sættes i værk på det logistiske område. Det er jo vigtigt, at vi ikke kommer til at sidde i trafikken i alt for lang tid. Men jeg synes, vi i den danske delegation har godt styr på tingene. For mens atleterne skal bo i den olympiske by, kommer de ledere, der ikke er plads til her, til at bo på Hotel Otani. Jeg synes, vi har et fornuftigt setup, der på ingen måde er ekstravagant. Vi har samarbejde med en række fonde om støtte, der kan løfte præstationerne. Så der er ingen undskyldninger, hvis ikke vi opnår det, vi skal.«

Du skal vel snart til Tokyo igen?

»Planen er, at jeg skal derud igen næste år i uge ni sammen med DIF-specialforbundenes respektive sportschefer. Jeg håber på en stor delegation. Det vil nenlig være et bevis på, at Danmarks OL-hold bliver stort.«

OL-åbningshøjtideligheden finder sted 24. juli. Men danskerne begynder vel at ankomme tidligere?

»De første ledere kommer til Tokyo allerede 10. juli, da der er mange procedurer, der indledes på dette tidspunkt. Første atleter bliver rytterne, da de 15. juli tager imod hestene, der har været i karantæne i en uge i Tyskland.«

Det er anden gang i international idrætshistorie, at Tokyo er OL-værter. Dengang foregik begivenheden i oktober 1964, mens den denne gang afvikles i sommerperioden, hvor temperaturen midt på dagen kan nå op mellem 35 og 40 graders varme.