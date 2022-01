En ny assistenttræner er på vej til Odense Boldklub. Og af OB omtales den nye træner som noget af et scoop.

OB har nemlig indgået en aftale med Søren Krogh, der er tidligere fodboldchef i AaB – og han har allerede første arbejdsdag på søndag.

»Det er et scoop for os, at vi kan tiltrække en kapacitet som Søren. Han har tidligere været omkring udviklingen af talenter og akademi i både AaB og FC Nordsjælland, og her skal han være med til at udvikle vores hold, spillestil og spillerne sammen med det øvrige trænerteam, og det er vi sikre på, han får succes med,« siger sportschef i OB, Michael Hemmingsen til OB's egen hjemmeside.

»Vi er rigtig glade for at byde ham velkommen i klubben,« lyder det videre fra Michael Hemmingsen.

Aftalen med Søren Krogh løber foreløbigt frem til sommeren 2024.

Og den nye assistenttræner glæder sig til at komme til byen og begynde arbejdet.

»Odense er en fantastisk by med gode fans, men én femteplads de sidste ti år er for lidt. Fodbold betyder utrolig meget for fansene og byen, og det er noget af det, jeg har købt ind i. Det handler om at bygge noget op i fællesskab med fans og by, og med den synergi tror jeg på, at vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed,« siger Søren Krogh.

Da Søren Krogh selv var at finde på banen, nåede han både at spille for Brøndby IF, BK Frem og FC Nordsjælland. Men i 2011 lagde han fodboldstøvlerne på hylden og begyndte i stedet som træner.

Allerede søndag begynder den nye assistentræner Søren Krogh i OB. Foto: AaB pressefoto. Vis mere Allerede søndag begynder den nye assistentræner Søren Krogh i OB. Foto: AaB pressefoto.

»Jeg ser OB som en stor og solid klub, hvor akademiet laver et fantastisk stykke arbejde, og som jeg ser det, er der også nogle spændende spillere på vej. Der er et fantastisk akademi og et stort fundament i klubben. Det har jeg kunnet mærke, når jeg har været her både som spiller og som træner,« siger han.

Søren Krogh kender desuden allerede flere af sine kommende kolleger i Odenses trænerteam, ligesom han fortæller at have haft nogle gode snakke med cheftræner Andreas Alm.

»Jeg glæder mig til at arbejde med dem. Jeg er tryg, og jeg tænker, jeg vil være et frisk pust i trænerteamet, da jeg har nogle erfaringer, som OB forhåbentlig kan lukrere på,« afslutter altså den kommende assistenttræner Søren Krogh.