Zoom blev en del af manges liv under coronanedlukningerne.

Nu skal videokonference-platformen betale et kæmpe beløb – for at have krænket brugernes privatliv.

Zoom blev i marts 2020 sagsøgt for at dele data med tredjeparter som Google og Facebook uden samtykke fra brugerne.

Der er netop indgået et forlig i sagen, som ender med, at Zoom skal betale 85 millioner dollar – eller 525 millioner kroner – i erstatning.

Det skriver branchemediet Tech Crunch.

Zoom beskyldes også for at have ladet muligheden for såkaldt 'zoombombing' – at fremmede kan bryde ind i møder og genere deltagerne – stå åben.

I forbindelse med forliget oplyser Zoom i en pressemeddelelse, at man vil forbedre brugersikkerheden fremadrettet.

»Vores brugeres privatliv og sikkerheden er topprioriteter for Zoom, og vi tager den tillid, vores brugere har til os alvorligt. Vi er stolte af de forbedringer, vi har lavet på vores platform, og se frem til at fortsætte udviklingen med privatliv og sikkerhed i højsædet.«

Zoom har nydt godt af, at mange har arbejdet hjemme under coronakrisen. Da selskabet i maj præsenterede sit seneste årsregnskab, viste det en fremgang i omsætningen på hele 326 procent.