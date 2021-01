YouSee har i øjeblikket problemer med tv-og bredbåndssignalet på store dele af Sjælland. Det skyldes en kabelfejl i Nordsjælland.

Flere kunder er ikke tilfredse med det mistede signal.

»YouSee er en sludder for en sladder. Nu har jeg lige købt sportsboksen og havde glædet mig til at se Badminton – men det kan jeg jo så ikke. Det er godt, det ikke var i går, der var problemer under håndboldkampen«, siger Kirsten Gutton til B.T.

Og Kirsten er ikke den eneste med problemer med YouSee. På virksomhedens facebookside, vælter det ind med kommentarer fra vrede kunder:

Hvad har i gang? Det er 3. Dag i træk med problemer. Det er ikke billigt jeres abonnement så det er hamrende irriterende med alle jeres udfald mm.

Intet Yousee fibernet i Farum. Rimelig problematisk, når 2 voksne og 2 børn skal arbejde hjemmefra. Hvornår får I det fixet?

En anbefaling - kommunikation! Meld ud når der er noget galt.

På YouSees oversigt over fejlmeldinger er der i øvrigt også blevet indrapporteret over 60 tilfælde med signalfejl.

Det er heller ikke første gang, at Kirsten Gutton oplever problemer med YouSee.

»Det har jo været nede super mange gange henover vinteren. Man bliver bare så sur over det her i de her coronatider«, fortæller hun.

Kort over fejlmeddelelser fra Yousee Vis mere Kort over fejlmeddelelser fra Yousee

YouSee bekræfter overfor B.T., at de i øjeblikket oplever nogle problemer.

»Vi beklager selvfølgelig meget over for de berørte kunder, men vi er i fuld gang med at rette fejlen, men kan desværre ikke give en præcis deadline på, hvornår signalet vender tilbage«, siger Mai-Britt Noe, som er presseansvarlig hos YouSee.

Hun tilføjer dog, at det kun er bredbånd- og tv-signalet, der er ramt.

»Alternativt kan kunderne stadig bruge vores mobilnetværk og tv-appen til at se tv og gå på internettet«, siger hun til B.T.

YouSee håber, at fejlen er løst i løbet af i aften klokken 20.00, men kan ikke garantere noget.