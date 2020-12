Yousee melder torsdag middag om store problemer med tv-signalerne.

»Som mange af jer desværre oplever, har vi lige nu en teknisk fejl, der blandt andet påvirker muligheden for at streame indhold via tv-boks og apps,« lyder det på Facebook.

Problemet har tilsyneladende eksisteret en stor del af dagen. I hvert fald er de utilfredse beskeder fra kunder væltet ind på netop firmaets Facebook-side i løbet af de seneste mange timer:

»Så er den gal igen,« som det lyder fra en kunde.

»Nytårsaften og INGEN TV!,« lyder det fra en anden.

»Nu er den gal igen. Det er nytårsaften. Vi fester ikke, så tv er en nødvendighed. Kom så i gang med at rette fejlene,« som en tredje skriver.

»I lægger hårdt ud her på den sidste dag,« som en fjerde bruger påpeger.

Yousee meddeler dog, at nogle funktioner burde virke.

»Du kan fortsat se live-tv via både tv-boks og apps. Skulle du mangle tv-signal på din tv-boks, kan du eventuelt prøve at tilslutte dit tv udenom tv-boks,« konstateres der i senest servicemeddelelse til kunderne fra tv- og internetgiganten.

Det er dog ikke muligt at optage eller se optagede udsendelser, streame tv-kanaler, pause udsendelser eller leje film.

»Vi beklager fejlen og arbejder intenst for, at alle tjenester kommer til at virke igen. Vi forventer, at fejlen er rettet først på eftermiddagen, og vi opdaterer dig her, når vi har nyt,« lyder det om tidshorisonten for problemerne.

Det er bestemt ikke første gang, at Yousee har været ramt af nytårsproblemer.

I 2016 røg signalet, så mere end en million danskere ikke kunne se Dronningens nytårstale, mens lige så mange heller ikke kunne se med ved midnatstid, da viserne ramte midnat på Københavns rådhusur.

Så sent som for et år siden var der også nytårsproblemer, da det såkaldte 'bland selv'-univers gik i sort, så kunderne ikke kunne vælge nye kanaler i stedet for de Discovery Networks-kanaler, der var forsvundet på grund af afbrudt samarbejde. Det problem stod på i mange dage.

Og så er det i øvrigt kun små to uger siden, at Yousee senest måtte håndtere rasende kunder. Det skete, da der var problemer med at logge ind på web-tv og app.