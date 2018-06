I sin forholdsvis korte levetid har en udskældt Facebook-funktion fået så meget kritik, at det sociale medie nu arbejder på at fjerne den igen, fortæller en talsperson for Facebook til TechCrunch.

Hjertet banker lidt ekstra, når telefonen vibrerer, og den lille røde cirkel på Messenger-appen indikerer, at nogen har sendt dig en besked.

Et kort øjeblik tænker du måske, at nogen holder af dig og er interesseret i dit liv.

Men så viser det sig, at beskeden er denne:

Hvis du bliver skuffet, hver gang Facebook glædesstrålende fortæller dig, at du er blevet venner med en person, som du selv lige har bekræftet som ven, så er du bestemt ikke den eneste.

'Jeg hader de her 'I har nu fået kontakt på Messenger'-notifikationer. Du bliver helt begejstret over, at nogen landede i din private indbakke, men så er det bare en syg joke,' skriver Twitter-brugeren Ty Davis.

I hate those “you are now connected on Facebook messenger” notifications. You get all excited thinking someone just slid into your DMs but then it’s just a sick joke — Ty Davis (@tycdavis22) January 19, 2018

'Jeg holder altså op med at acceptere venneanmodninger fremover, bare så jeg kan slippe for at anerkende, at vi nu er forbundne på Messenger,' skriver en anden bruger.

i am straight up going to stop accepting fb friend requests just so i don't have to acknowledge that we are now connected on messenger — haven is my face on earth w/ u (@in_a_loving_way) June 6, 2018

Men selvom Facebook påstår, at 'mange mennesker har sat pris på disse notifikationer', så ved de godt, at det ikke er alle, fortæller en talsmand for det sociale medie til TechCrunch.

»Vi har fundet ud af, at mange mennesker har sat pris på notifikationer, når en ven tilslutter sig Messenger. Når det er sagt, arbejder vi må at gøre notifikationerne endnu mere brugbare ved at få algoritmen til at lære over tid at sende færre af dem til folk, der ikke nyder at modtage dem,« fortæller talsmanden.

Kort sagt betyder det, at hvis du undlader at åbne beskeden med opmuntringen til at vinke til din nye ven, så vil du få færre af dem i fremtiden.

Ønsker du fortsat at få dem, så vink løs!