Otte nye børn har siden november fået afslag på ophold efter en integrationsvurdering. Dermed er 70 børn nu fanget i gamle, 'uklare' regler. Udvist. Uden udsigt til at kunne vende tilbage.

»Der er ikke gået én dag, uden Aoy har snakket om Alex. Selvfølgelig, det er jo hendes søn,« siger Thomas Rasmussen, hvis papsøn er blandt de otte.

Regeringen har lovet en lovændring. Men nu er yderligere otte børn, heriblandt Alex, fanget i de gamle regler om integrationsvurderinger.

I perioden fra 1. november 2018 til 3. februar 2019 har i alt otte børn nemlig fået afslag på familiesammenføring, fordi de vurderes ikke at kunne integreres i Danmark.

Det viser et nyt svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Alex er blevet udvist af Danmark, fordi myndighederne vurderer, han ikke kan integreres i Danmark. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Alex er blevet udvist af Danmark, fordi myndighederne vurderer, han ikke kan integreres i Danmark. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I løbet af de tre måneder har Udlændingestyrelsen behandlet 23 sager - hvoraf hovedparten af sagerne drejer sig om thailandske børn.

'En skandale'

I februar udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at regeringen, S og DF var nået til enighed om nye regler for familiesammenføring af børn.

Lovforslaget er stadig under udarbejdelse og forventes først fremsat i det nye folketingsår, oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet til B.T. tirsdag.

Formålet er ‘at sikre klare og gennemskuelige regler’ for familierne, men i mellemtiden vokser antallet af børn, som bliver udvist efter de gamle og - må man antage - uklare regler.

Radikale Venstres integrationsordfører, Andreas Steenberg, kalder det ‘en skandale’:

»Vi har en lov, der bliver ved med at sende børn alene til andre lande og splitter danske statsborgeres familier ad. Vi skal som politikere tage os sammen og få lavet den lov om,« siger han.

70 børn fanget

De otte nye udvisninger skal nemlig lægges oven i sagerne om Mint og de 61 andre børn, der siden januar 2017 er blevet udvist på baggrund af integrationsvurderinger.

»Nu står vi med 70 børn, hvis problem deres (regeringen, S og DF, red.) nye lov ikke vil løse, fordi de nye regler kun vil gælde fremover,« siger han og pointerer, at der formentlig er tale om endnu flere, da tallene kun dækker perioden til og med februar.

»Regeringen, S og DFs udlændingepolitik medfører, at danske statsborgere stadig får splittet deres familier ad, selvom hverken børn eller voksne har gjort noget forkert,« siger Andreas Steenberg.

Thomas Rasmussen, der til daglig arbejder som kategorichef i et engrosfirma, og hans kone Aoy, som har egen frisørsalon i Hillerød, mærker den radikale politikers ord på egen krop.

»Det gør bare pisseondt,« siger Thomas Rasmussen.

Ét er at se sin kones daglige afsavn.

Vi kan ikke bare synke ned i lortet i ti måneder Thomas Rasmussen, papfar til Alex

»Men jeg har jo også kendt Alex i flere år. Vi har det godt sammen. Vi er et godt lille trekløver,« siger Thomas Rasmussen.

På vej til Sverige

Han klamrer sig til et spinkelt håb om, at deres klagesag hos Udlændingenævnet vil falde ud til familiens fordel.

Men der kan gå ti måneder, før de får svar, så de har også været nødt til at se realiteterne i øjnene.

»Vi kan ikke bare synke ned i lortet i ti måneder,« siger Thomas Rasmussen.

'Trekløveret' foran frisørslonen i Hillerød - få dage før Alex blev udvist. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere 'Trekløveret' foran frisørslonen i Hillerød - få dage før Alex blev udvist. Foto: Sine Bach Jakobsen

Derfor var de i første omgang ved at sælge lejlighed og frisørsalon for ligesom andre familier - bl.a. Aphniya og Poys - at flytte til udlandet.

På den måde kan man nemlig via EU-retten efter nogle måneder flytte tilbage til Danmark og dermed komme uden om de danske regler om familiesammenføring.

»Vi havde fået lovet en lejlighed i Sverige og skulle bare skrive under,« siger han.

Men 14 dage før trak udlejeren tilbuddet tilbage, og familien kunne ikke finde en ny lejlighed, der passede deres budget.

»Man skal have en del penge på kistebunden for at kunne lave det trick,« siger Thomas Rasmussen.

Værelset urørt

I stedet valgte familien at bruge pengene på at sikre Alex en fremtid i Thailand.

»Tvunget af situationen har vi valgt at prioritere pengene til at give ham en økonomisk håndsrækning, så han f.eks. kunne komme ind på de rigtige skoler i Thailand,« siger han.

Derudover vil de tage ud og besøge Alex en gang imellem og sørge for, at han har det godt.

Det er den fremtid, som Thomas Rasmussen realistisk lige nu kan se for sig. Men han drømmer stadig om at samle sit trekløver:

»Vi har ikke rørt hans værelse, hvis vi nu kunne være så heldige, at han får lov at komme tilbage. Men realistisk set kommer der ikke til at ske en skid,« siger han.

Det har tirsdag ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Udlændinge- og integrationsministeriet kan dog oplyse, ‘at ministeriet forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling. Ikrafttrædelsesdatoen vil fremgå af lovforslaget, når det fremsættes. Vejledningen på Ny i Danmark er i mellemtiden blevet opdateret.’