Lyden af fuglefløjt og vindens raslen i skovens trætoppe. Det var det, Wisti Pedersen og familien havde forladt Aarhus C for.

For for 25 år siden var Høskovvej i Viby et fredeligt sted at investere i et parcelhus. Udsigten fra huset var idyllisk med direkte kig til Viby Høskov. Og motorvejen på den anden side af skoven støjede sjældent. Familien troede, de havde fundet en sand perle.

Men i dag er situationen en helt anden.

»På sådan en sensommereftermiddag som i dag, hvor man egentlig gerne bare vil sidde ude i haven og nyde solen og de mange småfugle, er det næsten ikke til at være der for den insisterende, vedvarende støj. Det er en konstant, kraftig summen, der er umulig at slappe af i,« siger Wisti Pedersen.

Selvom familien sætter sig om på den anden side af huset, der vender længst væk fra E45-motorvejen, følger støjen med.

»Vi har nu nået grænsen. Det er ikke længere sundt med al den støj,« siger Wisti Pedersen.

Trafikken er vokset eksplosivt de seneste 25 år, og skoven er blevet tyndet ud af flere omgange, så den skærmer mindre, end den gjorde engang. Endnu værre er det i vinterhalvåret, når skoven har tabt bladene, når vestenvinden tager til, og når asfalten er våd.

Wisti Pedersen har målt støjstød på 80 decibel på sin telefon.

Wisti Pedersen har en app så sin telefon, der kan måle lydniveauet, og ofte ligger støjen på 70 decibel med stød op mod 80 decibel. Det er altså noget over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 decibel i boligområder.

Wisti Pedersen frygter også, at støjen bliver endnu værre nu, hvor al færgetrafik er blevet flyttet til den nye Østhavn - og dermed en øget trafik via Marselis Boulevard og motorvejen.

Wisti Pedersen er ikke den eneste, der har fået nok af støjforureningen i og omkring Viby, Stavtrup og Ravnsbjerg. Byrådskandidat for Socialdemokratiet Jesper Kjeldsen har startet en underskriftsindsamling for støjreduktion af motorvejen, som indtil videre har fået knap 600 underskrifter.

»Jeg bor selv i området, så det her er en hjertesag for mig. Der skal virkelig gøres noget ved problemet,« siger han.

I den nye plan for Danmarks infrastruktur er der afsat 3 milliarder kroner til støjreduktion på landsplan. Der er allerede afsat 600 millioner kroner til 17 projekter, men ingen af dem er i Aarhus Kommune. Jesper Kjeldsen vil derfor arbejde for, at projekt nummer 18 bliver i Viby, så der for eksempel kan blive bygget en støjvold.

Wisti Pedersen håber, at politikerne snart vil gøre noget ved de støjgener, han dagligt oplever.

Gert Bjerregaard, der er medlem af Teknisk Udvalg gruppeformand for Venstre, har dog ingen tiltro til, at staten vil bidrage til at løse støjproblemerne i Viby, selvom motorvejen er en statslig vej.

»Det er fuldstændig uansvarligt, at regeringen ikke har gjort noget som helst, når nu ansvaret entydigt er dens. Men jeg har ingen tiltro til, at vi får penge derfra, så vi er som byråd nødt til selv at gøre noget,« siger han.

Gert Bjerregaard (V) har ingen tillid til, at regeringen vil afhjælpe støjproblemerne i Viby. Han mener derfor, at byrådet skal afsætte midler til området.

Gert Bjerregaard forslår konkret en støjhandlingsplan for kommunen og fortæller, at Venstre vil gå til de kommende kommunale budgetforhandlinger, der starter 20. september, med et krav om, at der skal afsættes midler til at reducere støjgener i området, for »lige nu er den kommunale kasse tom.«

Han fortæller også, at Aarhus Kommune flere gange har henvendt sig til den ansvarlige minister, men at der intet er kommet ud af klagerne.

»Der er desværre flere områder i Aarhus, hvor mange borgere lever i et støjhelvede. Og vi ved, at vedvarende støj er meget dårligt for den enkeltes helbred og levetid, så det er altså en alvorlig sag. Derfor er vi nødt til at lave nogle lokale initiativer. Hvis vi bare skulle vente på regeringen, er der virkelig meget i dette land, der ikke ville blive gjort,« siger Gert Bjerregaard.