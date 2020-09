»Rådden kultur« og »kritisable forhold«.

Det er meldingen fra en whistleblower i Forsvaret, der i maj har afleveret en række fortrolige mails til Rigsrevisionen, som B.T. nu er i besiddelse af.

Helt konkret viser en helt ny mail, hvordan en projektchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse efter alt at dømme brød reglerne.

Dermed vokser sagen om skandaler i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der i december sidste år fik hård kritik for manglende kontrol med brugen af skatteydernes penge.

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse (FE) holder til på Hjørring Kaserne.

»Indeværende mail omhandler mistanke om rådden kultur og kritisable forhold,« skriver whistlebloweren til Rigsrevisionen, der undersøger brugen af penge hos offentlige myndigheder.

Forsvarsminister Trine Bramsen har en klar melding om de nye oplysninger.

»Svindel er uacceptabelt, og alle mistanker om svindel skal tages dybt seriøst,« siger hun.

Hvad viser de nye mails så helt konkret?

Jeg har indtryk af, der er form for nepotisme Whistleblower i Forsvaret

Den 12. november 2018 kl. 21.36 har en projektleder hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sendt en mail til en økonomisk ansvarlige i et firma, hvis navn er streget over.

I mailen skriver projektlederen, at han gerne vil vide, hvor meget ministeriet skal betale for de tre projekter, firmaet har hjulpet ham med.

»Jeg vil meget gerne have et overblik over økonomien«, og »jeg vil bede om et oplæg til afregning«, lyder formuleringerne fra projektlederen til firmaet.

Ifølge reglerne skal der ellers aftales en pris med private firmaer, inden de hyres til opgaver for ministeriet. Opgaverne skal nemlig sendes i udbud til andre firmaer, så ministeriet får den mest rimelige pris.

DOKUMENTATION: Her ses mail sendt 12. november 2018 fra projektleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til privat leverandør. Normalt skal disse opgaver først i udbud, og prisen skal aftales inden opgaven fuldføres. Men først efter projekterne er klaret, skal leverandøren sende et oplæg til pris.

Men intet tyder på, at det er sket i denne sag, da projektlederen først beder om prisen, efter firmaet har fuldført opgaven.

Samtidig gælder et såkaldt 'fireøjnes-princip' om, at tilbud på opgaver skal godkendes af flere chefer i ministeriet.

Det er så heller ikke gjort i denne sag, da oversigt over prisen først sendes, efter firmaet har udført opgaven.

Hvad endte regningen så på?

Der er fiflet blandt nogle kolleger Whistleblower i Forsvaret

Den 19. november 2018 kl. 01.53 sender leverandøren regning tilbage på 99.015 kr. for projekt i Skive og 67.560 kr. for projekt i Oksbøl.

Samlet er det i alt opgaver for 166.575 kr.

Og det er således regningen for opgaver, der allerede er udført og nu kræves betalt.

De nye oplysninger får kritikken af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til at vokse.

Statsrevisoren Frank Aaen (EL) er kritisk over de nye mails fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses brug af penge til leverandør.

Folketingets statsrevisorer kom 6. december med stærke ord om den manglende kontrol med penge i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der var kortlagt i undersølgelse af Rigsrevisionen.

Den nye mail fra en projektchef i ministeriet til en privat leverandør er ny for statsrevisor Frank Aaen (EL).

»Det er i strid med reglerne først at bede om et overblik over prisen på en opgave, efter den er fuldført. Så det er et nyt eksempel på den forkastelige brug af penge og manglende kontrol i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,« siger han.

B.T. har spurgt forsvarsministeren, hvad der skal ske med de nye mails fra whistlebloweren i Forsvaret.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) får nu undersøgt, om der er grundlag for at nye mails fra projektleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse overdrages til politiet eller Forsvarsministeriets Auditørkorps

»Forsvarsministeriet er ved at undersøge de oplysninger, som Rigsrevisionen har overleveret. Skulle der være grundlag for at overdrage sager til politiet eller Forsvarsministeriets Auditørkorps, gør ministeriet selvfølgelig det,« siger Trine Bramsen.

Frank Aaen mener helt klart, at de nye mails skal gives videre til politiet.

»Når der er nye mails, der klart viser, at der er sket brud på loven, skal det med i politiets undersøgelse,« siger han.

