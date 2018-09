Der bliver typisk skrålet med for fulde drøn, når sange som 'World of Our Own', 'When You're Looking Like That' og 'Mandy' spiller ud over dansegulvene rundtomkring i Danmark.

Alle tre sange er indspillet af det irske boyband Westlife, der har været opløst siden 2010. Men det bliver der lavet om på nu.

Ifølge The Irish Sun genopstår det legendariske band nu endelig efter mange års rygter, og det bliver med et brag.

Nyheden har allerede fået Westlife-fans til at gå amok på de sociale medier.

WESTLIFE ARE FUCKIN GETTIN BACK TOGETHER WHAT A TIME TO BE ALIVE literally want me hole now after that piece of information — Niamh Collins (@niamhcollins31) 23. september 2018 WESTLIFE ARE REUNITING THIS BETTER NOT BE FAKE NEWS — emily (@Emilyhenderson0) 23. september 2018 Stop everything - WESTLIFE ARE GETTING BACK TOGETHER WESTLIFE are getting back together I am SCREAMING — Zara (@ZaraMcNally) 23. september 2018

Den første single, som de angiveligt har indspillet, er nemlig lavet i samarbejde med ingen andre end selveste Ed Sheeran.

I Westlifes velmagtsdage bestod bandet af fem medlemmer - Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan og Brian McFadden - men i 2004 forlod Brian McFadden sine bandkammerater.

Lige siden har der også floreret rygter om et comeback til Brian McFadden, men The Irish Sun erfarer, at han ikke kommer tilbage til Westlife. Det genopståede boyband bliver altså 'kun' med fire medlemmer.

Mediet skriver ligeledes, at de fire sangere allerede brygger på et nyt album, og at man også har planlagt datoerne for en stor turné. Westlife har solgt mere end 40 millioner album verden over.