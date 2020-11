Kunderne skal have pengene tilbage.

Sådan lyder det usædvanlige krav nu mod tre webbutikker, der derfor er blevet stævnet til Sø- og Handelsretten. Og politianmeldt.

»Vi har fået mange klager over de tre webbutikker fra forbrugere, som er blevet overraskede over, at der fulgte et abonnement med købet af en vare. Vi vurderer, at forbrugerne ikke er bundet af abonnementerne og har krav på at få deres penge igen,« siger Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om de tre webbutikker buuks.dk, pluus.dk og sayve.dk – det er første gang, at Forbrugerombudsmanden har valgt at stævne en webbutik.

Alle tre får kritik for samme koncept: At firmaerne har opkrævet et månedligt abonnement for at kunne handle i butikkerne, uden at kunderne har været informeret tilstrækkeligt om, at de har betalt 89 kroner måned efter måned.

Webbutikkkerne har trukket beløbet via de betalingskortoplysninger, som forbrugerne indtastede, da de købte deres første vare.

»Forbrugerombudsmanden vurderer, at forbrugerne ikke er bundet af abonnementerne, fordi det efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke fremgik tydeligt af webbutikkernes hjemmesider, at man skulle betale et abonnement for at købe varer på hjemmesiderne. Det er endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne heller ikke har fået tydelige oplysninger om prisen og vilkårene for abonnementet. Oplysningerne skal stå i fremhævet form, der hvor forbrugeren bestiller produktet,« lyder det videre i pressemeddelelsen.

Buuks.dk, pluus.dk og sayve.dk bliver nu som de første webbutikker altså stævnet for metoden, men forretningsmodellen har været brugt i stigende grad i branchen.

»Vi ser flere og flere webbutikker, der anvender et forretningskoncept, hvor det koster fx 89 kr. om måneden at handle på hjemmesiden. Desværre lader det også til at være en del af konceptet ikke at oplyse kunderne tydeligt om abonnementet. Vi har derfor stævnet tre webbutikker med krav om tilbagebetaling af abonnementerne,« siger Christina Toftegaard Nielsen

Til TV 2 Lorry siger Rasmus Andersen, direktør for pluus.dk, sayve.dk og buuks.dk, at man igennem flere år bedt Forbrugerombudsmanden forsikre om, at man fulgte reglerne.

»Til vores store undren har Forbrugerombudsmanden på intet tidspunkt ønsket at mødes med os, tale med os eller yde brugbar vejledning. Derfor kommer stævningen mildest talt ud af det blå,« siger han.