For halvandet år siden besluttede to unge B.T.-journalister, Bo Poulsen og Jeppe Elkjær, at de ville undersøge, hvordan det stod til med dommene i forbindelse med voldtægtssager i Danmark. Det blev indledningen til et møjsommeligt og krævende arbejde, for til deres overraskelse findes der ikke centrale tal på dette. Ingen har overblikket over, hvem der bliver dømt, ingen ved, om der dømmes forskelligt, uanset hvor i Danmark sagen føres, ingen ved præcist, om strafferammen benyttes, eller hvor der er flest voldtægter.

Poulsen og Elkjær kunne derfor ikke slå op i en statistik for at finde svarene. Men fremfor at give op tog de sagen i egen hånd. De skrev til alle byretter i Danmark, søgte aktindsigt i alle de sager, der har ført til dom de seneste halvandet år. Det tog naturligvis tid og betød en omfattende mængde data.

Men hele undersøgelsen er nu gennemført og bliver i dag afsluttet med et særligt tillæg i avisen B.T. og en gennemført digital præsentation af de mange historier, som ofrene kan fortælle. Vi udgiver begge dele for at markere, at deres historier er væsentlige, men sjældent hørt. Vi udgiver både på print og digitalt, fordi vi ønsker, at diskussionen vil fortsætte, og det er vores håb, at i særlig grad skoler vil tage sagen op og diskutere, når et 'nej er et nej'. Vi har derfor trykt ekstra ekstra mange eksemplarer af avisen, der kan modtages til brug i undervisningen, og på bt.dk er alt tilgængeligt - gratis.

Journalisterne Poulsen og Elkjær fik senere følgeskab af journalist Cordelia Weber, og sammen har de skrevet 51 artikler, der er udkommet siden slutningen af juni. Artikelserien har gennem sommeren afdækket, at hovedparten af voldtægter i Danmark er begået af udlændinge, indvandrere og efterkommere. Det er et seriøst problem. Serien afdækkede, at mængden af pædofilisager er større end forventet, og at det hovedsageligt er hvide danske mænd, der begår de overgreb. Vi beskrev, hvordan de danske domstole slet ikke bruger den strafferamme, som Folketinget har givet dem. Faktisk lagde politikerne op til en stramning og strengere straffe, men sådan er det ikke gået. Alle historier med stor væsentlighed og relevans.

Ofrenes historier er dog de mest gribende og hjerteskærende. Vi har talt med adskillige ofre, og flere af dem valgte at stå frem og fortælle deres historie. Du kan møde dem på nettet eller i vort tillæg. Og som serien skred frem blev det tydeligt, at en af de helt store udfordringer, er ofrenes særlige situation. Mange af ofrene meldte overgrebet sent, nogle slet ikke. Alle har følt en høj grad af skyld og ansvar. Lagde de selv op til det? Kunne de have gjort noget anderledes, er de spørgsmål, de ofte stiller sig selv. For mange af ofrene - de fleste - har mødet med systemet ikke været let. Mange udtrykker i dag, at de ville ønske, at de slet ikke havde anmeldt det, for sagen har efterfølgende været pinefuld. Ofrenes retsstilling er heller ikke den bedste, så der er al mulig grund til at se på vilkårene for voldtægtsofre.

Tre kvinder, Liv, Emilie og Tannie, var så stærke, at de tog imod en invitation til at møde landets justitsminister for at forklare ofrenes problemer. Med sig havde de en række råd, som de menere, vil forbedre forholdene.

Det er ikke et mirakel, men dog skal Søren Pape Poulsen have ros for sin vilje til at lytte til kvinderne og foreløbig har han nedsat et ekspertudvalg, hvor ofrene også bliver repræsenteret. Han vil etablere en hotline til ofrene, og han har bedt Rigsadvokaten undersøge, om dommene i de danske byretter står mål med den intention, der er angivet ved straframmen.

Alt sammen udmærkede tiltag, men foreløbig er der ikke sket noget, der forbedrer forholdene for det næste voldtægtsoffer. Vi vil naturligvis følge sagen.

På B.T. er vi stolte af denne serie, for den kan vise sig at have gjort en forskel for ofrene.

B.T. laver journalistik, der betyder noget.