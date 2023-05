Vognmand Rene Spang Jørgensen svarer ganske præcist, da han bliver spurgt, om han deltager i mandagens landsdækkende blokade.

»Jada,« lyder det kort.

For mandag morgen er der overalt i Danmark markeringer mod en ny, omstridt kilometerafgift – her spærrer lastbiler mange steder for trafikken, især ved til- og frakørsler til motorveje. Følg B.T.s liveblog her

B.T. spørger Rene Spang Jørgensen, om han deltager, fordi vognmanden i fredags sagde noget ganske andet om det, der skulle ske i dag.

Rene Spang Jørgensen ved sin lastbil mandag morgen. Den er parkeret ved Horsens. Foto: Privatfoto Vis mere Rene Spang Jørgensen ved sin lastbil mandag morgen. Den er parkeret ved Horsens. Foto: Privatfoto

Her fortalte han, at mandagens længe varslede aktion var endegyldigt aflyst efter flere dages usikkerhed om, hvorvidt den ville blive gennemført. Han fortalte også, at den beslutning var en lang række vognmænd fra hele landet blevet enige om på et hastemøde torsdag aften i Padborg.

»Det var bluff. Det er nok den rette formulering. Man kan ikke altid tro på, hvad der står i B.T., og I kan heller ikke altid tro på, hvad vognmændene siger,« som Rene Spang Jørgensen udtrykker det mandag morgen over telefonen fra Horsens, hvor han har parkeret sin lastbil ved motorvejen.

Så det var måske i virkeligheden det, I aftalte på mødet i torsdags – at aktionen skulle gennemføres?

»Det er nok ikke helt utænkeligt, ellers var det nok ikke sket i dag.« siger Rene Spang Jørgensen.

Allerede søndag aften begyndte de første meldinger om blokader at dukke op: ved den dansk-tyske grænse, ved færgeoverfarten ved Helsingør, ved Øresundsbroen og lufthavnen i København.

Men efter midnat forsvandt lastbilerne lige så stille for igen at dukke op i et endnu mere massivt omfang overalt i Danmark fra klokken 6 mandag morgen – som var det tidspunkt, hvor demonstrationen oprindelig var anmeldt til at skulle begynde.

Det var taktik, lyder det nu.

»Det var det, der var planen. Så ville de måske tro, at det var aflyst. Rigtigt mange var jo begyndt at tro, at det var en fis i en hornlygte, og at vi bare kørte hjem igen,« siger Rene Spang Jørgensen:

Blokade ved motorvejstilkørsel i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Blokade ved motorvejstilkørsel i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Men det gjorde vi jo ikke.«

I de seneste uger har det lydt, at aktionen ikke bare ville være overstået efter få timers forstyrrelse af morgentrafikken eller i løbet af mandagen. Nej, det har været meldt ud, at lastbilerne ville fortsætte med at blokere for trafikken, indtil der kommer en reaktion fra politisk side.

Sådan lyder det stadig.

»Vi bliver ved, indtil kilometerafgiften er taget af bordet som lovforslag. Og indtil de rette personer kommer ind og rådgiver om, hvordan det skal laves, så det giver den rette miljø- og klimapolitik i stedet for udelukkende at være lavet for at få penge i statskasse,« siger Rene Spang Jørgensen:

Den nye kilometerafgift De mange vognmænd er utilfredse med en ny kilometerafgift, der efter planen skal træde i kraft fra 1. januar 2025. Ud over kilometerafgiften – gennemsnitligt 1,30 kroner pr. kilometer – vil det også blive dyrere for lastbiler at køre i byer som København, Aarhus og Aalborg, der er kategoriseret som miljøzoner. Skatteminister Jeppe Bruus (S) har sagt om aftalen, der er støttet af regeringspartierne samt SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet: »Med klimaloven i hånden har vi sat ambitiøse mål for at nedbringe hele samfundets udledning af CO₂. Det kræver, at vi alle bidrager, og at vi i højere grad sikrer, at det er forureneren, der betaler. Derfor har vi lavet en CO₂-afgift, der bliver introduceret fra 2025. Med aftalen om en klimabaseret vejafgift for lastbiler tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Det skal nemlig kunne svare sig at køre grønt, og de, der har de mest forurenende lastbiler, skal betale mere for deres udledning. Det er jeg glad for, at vi er blevet enige om.«

»Det er det, det går ud på lige nu. Det er jo vores levebrød, for fanden.«

Kort fortalt er utilfredsheden altså rettet mod den kilometerafgift, der skal indføres fra 2025.

Her skal der betales i gennemsnit 1,30 kroner pr. kørt kilometer, hvilket skal være med til at 'skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark' og nedsætte CO₂-udledning, som det har lydt i lovforslaget.

Det er for besværligt og for omkostningstungt at administrere, lyder kritikken dog fra vognmændene, der heller ikke mener, at klimaet overhovedet bliver tilgodeset i den aftale, der er indgået mellem regeringen samt SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Lastbiler i blokade ved Københavns Lufthavn. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lastbiler i blokade ved Københavns Lufthavn. Foto: Mads Claus Rasmussen

I stedet vil det gøre transporten af varer meget dyrere, og den regning vil ende hos forbrugerne, lyder det også.

»Vi har intet mod at betale mere og være klimavenlige, hvis bare pengene bliver brugt til det, de skal bruges til. Men det, de har lavet nu, giver ingen penge til hverken vejene eller miljøet, selv om de har forsøgt at sælge det sådan til hr. og fru Danmark,« mener Rene Spang Jørgensen:

»Med den her kilometerskat kommer vi til at lukke lige så meget CO₂ ud som tidligere. Vi har jo ingen mulighed for at spare på brændstoffet,« siger han med henvisning til, at der eksempelvis endnu ikke findes et eldrevet alternativ til de store lastbiler.