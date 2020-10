Det har aldrig været forbudt at drømme sig til eksotiske rejsemål, spændende storbyer og fede oplevelser. Og det er sådan cirka det, vi kan tillade os i disse tider, hvor verden holder lukket på grund af corona.

Men mens vi venter – for det bliver muligt at rejse og opleve verden igen – kan vi jo varme op og tage på små virtuelle rejser, en lille online rejse til drømmedestinationen, så vi kan få stillet lidt af rejselysten. Altså bare en lille bitte smule.



Storbyferie, online

En af verdens største tv- og filmtursoperatører, On Location Tours i New York City og Boston, har det givetvis ikke let. De lever af at sende turister rundt i storbyen til alle de kendte steder, hvor berømte film og tv-serier er optaget. Bl.a. de mest berømte lokationer fra 'Ghostbusters', 'Alene hjemme' og 'Sex and The City' kan man opleve sammen med alle de andre film og serier, som er optaget i de to fantastiske storbyer.

Men ligesom alle andre, der lever af turister, har den ellers populære attraktion måttet finde nye veje for at overleve nedlukningen.

Så ganske snedigt har de bl.a lavet en tur rundt til de 18 mest berømte lokationer fra den populære tv-serie 'Friends'/'Venner', hvor man følger de seks bedstevenners liv i New York City.

Man køber altså en billet, hvorefter en guide tager en i hånden, mens man læner sig tilbage i den virtuelle tur-bus og får den fulde oplevelse, 'som var man der selv'-agtigt.

Det lugter i hvert fald lidt af det rigtige. I billetprisen får man desuden en 'Friends'-gaveboks med forskellige souvenirs, som sendes hjem til ens adresse. En kaffekop og andet, som får en til at føle, at man har været der.



VirtualVacation

Lockdown på grund af corona har mildest talt fået mange til at tænke kreativt, og det er ingen undtagelse for en ung amerikansk programmør, Paul McBurney Jr. Han har nemlig opfundet en supercool ferieform for de rejselystne, der er ved at gå ud af deres gode skind på grund af nedlukningen. Eller i virkeligheden bare for alle, der er nysgerrige på verden.

VirtualVacation har alverdens ture rundt i hele verden. Til alle mulige storbyer – koblet på kameraer – alverdens fede steder i verden. Nogle af de virkelig fede ture, man kan komme på, er gåturene.

Klik ind på en gåtur i for eksempel Barcelona, Moskva, Honolulu – du bestemmer helt selv, hvor turen skal gå til. Der er flere end 100 forskellige destinationer, hvor man stille og roligt spadserer gennem gader og stræder. Eller hvad med en tur rundt ved Pyramiderne i Egypten eller Eiffeltårnet i Paris!

Det er temmelig underholdende, og man bliver nærmest helt svimmel, fordi det virker så ægte. Kniber man øjnene sammen, så computerens kedelige grå ramme forsvinder, så er man der!

Den unge programmørs helt nye ture, City Guesser, tager en med til en verdensdel, for eksempel gennem Nordamerika, Europa eller gennem verdens monumenter. Imens skal man gætte, hvor man er. Man starter med at vælge verdensdel, og hvor svært det skal være. Det er vildt underholdende, og det er uden tvivl et kæmpe arbejde, han lægger i sine online rejser.

Og det eneste, han beder om, er, at man donerer en kop kaffe til tre dollar. Det er alle pengene værd, for VirtualVacation er den sjoveste tidsrøver, mens vi venter på, at verden åbner igen.



Tip:

Der findes mange flere virtuelle rejser online. Søg efter drømmedestinationen, så kommer den frem, og det er bare med at komme af sted, siddende i sofaen.