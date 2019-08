Er du en af dem, der bliver hevet og flået i under holddannelsen, når Bezzerwizzer bliver sat på bordet, fordi du kan alle svarene?

Så er det muligvis, fordi din hjerne fungerer mere effektivt og er struktureret anderledes, når det kommer til at stykke information sammen. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie konkluderer tyske forskere, at mennesker med en solid og bred almen viden kan have et mere effektivt biologisk neuralt netværk, når det handler om at sammensætte brudstykker af viden.

Forskerne fra det tyske Ruhr University i Bochum og Humboldt University i Berlin har undersøgt 324 raske mennesker - mange af dem studerende.

Forskerne anvendte en række forskellige MRI-teknikker til at kortlægge strukturelle og funktionelle nervebaner, og deltagerne skulle under studiet tage en videnstest.

Testen bestod af 300 forskellige spørgsmål fra forskellige stofområder, og den er ikke helt nem, da deltagerne i gennemsnit fik mindre end halvdelen af svarene korrekt. Resultaterne viser, at både køn og alder spiller en rolle, når det kommer til at have en bred almen viden - især ældre mænd scorede højt i testen.

Under forsøget kiggede forskerne ligeledes på, om hjernen arbejder på en anden måde hos dem, der er virkelig skarpe, når det kommer til at besvare generelle spørgsmål.

Og det gør den, ifølge ledende forsker på studiet Erhan Genç. Et sted i hjernen, som forskerne kalder NETstruc, fandt man nogle særlige karakteristika hos de personer, der klarede sig bedst i testen.

»NETstruc var det eneste sted i hjernen, der viste en unik forbindelse i forhold til at forudse en bred almen viden,« skriver forskerholdet i studiet. Erhan Genç forklarer forbindelsen således:

»Vi antager, at jo mere effektivt dit biologiske neurale netværk i hjernen er, jo bedre er en person til at integrere og sammensætte information, der fører til bedre resultater i en test af almen viden,« fortæller forskeren fra Ruhr University Bochum til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Erhan Genç understreger imidlertid, at der fortsat er stor uvidenhed på området, og at man skal være forsigtig med at drage for stærke konklusioner ud fra det nye studie.

