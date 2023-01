Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En gasledning har forårsaget, at en Hvidovre Strandvej i Hvidovre er spærret.

Det fortæller Københavns Vestegns Politi til B.T.

Samtidig er flere elever på Langhøjskolen, en nærtliggende skole, blevet flyttet over til anden del af skolen, fortæller Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.04, fortæller vagtchef Lasse Michelsen.

Vi håndterer en overgravet gasledning i Hvidovre, tæt på Langhøjsskolen. En mindre del af eleverne er flyttet over i en anden del af skolen, ingen risiko for elever eller medarbejdere. Der arbejdes på at lukke for lækage, vi sikrer området sammen med @VestegnsPoliti — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 18, 2023

»Der er arbejde med fjernvarme på vejen, og i den forbindelse blev en gasledning beskadiget,« fortæller han.

Villavejen i Hvidovre er spærret fra Hvidovre Strandvej 73 til langhøjskolen.

Det forventes ikke, at gassen er til fare, da det er så luftigt, at gassen blot siver op i atmosfæren, beroliger vagtchen Lasse Michelsen.

»Vi forventer at være færdige inden for en times tid,« afslutter han.

Opdateres