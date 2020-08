Hvad kan man egentlig få for 80.000 kroner?

Noget af et nyt badeværelse, en lille brugt bil, måske en taske eller to fra en af de store modehuse - eller også kan du købe et hus i Sindal.

I den nordjyske by er en villa på Nørregade nemlig blevet sat ned i pris efter en måned på markedet - og den nye udbudspris på netop 80.000 kroner gør det til Danmarks billigste hus til salg lige nu.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset beskrives i salgsmaterialet fra Home Sindal som en "villa i absurd ringe stand”, og den 55 kvadratmeter store bolig blev ifølge Tv2Nord netop sat ned i pris for at gøre det til landets billigste.

Da den kom på markedet, var det med et prisskilt på beskedne 150.000 kroner, men nu kan du altså efter et hak i prisen på 70.000 kroner slippe med endnu billigere.

Virkelig billigt

Det billige hus ligger centralt i stationsbyen Sindal, som er placeret midt mellem Frederikshavn og Hjørring i Nordjylland. Her kan skal du normalt give godt og vel 6.700 kroner pr. kvadratmeter for et hus.

Det viser data over de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på udbudte villaer i området fra Boliga.dk.

Men for huset på Nørregade - som altså er landets billigste - skal du blot af med en brøkdel af det: Efter nedslaget ligger kvadratmeterprisen nemlig på 1.454 kroner for det treværelses store hjem.

Selvom villaen i Sindal er landets billigste, er det dog ikke det eneste til salg lige nu, hvor du kan blive husejer for under 100.000 kroner.

Udenfor Assens på Fyn ligger et bindingsværkshus fra 1800 med fire værelser, der koster 99.000 kroner og kan således blive dit for en kvadratmeterpris på lige over 1.000 kroner.

Se Danmarks billigste hus HER