Man bliver ikke yngre. Sådan plejer man i hvert fald at sige, men nu giver et lille amerikansk studie antydning af, at den biologiske alder måske kan skrues tilbage. Det skriver tidsskriftet Nature ifølge Videnskab.dk.

I et meget lille klinisk studie har forskere fra University of California tilsyneladende formået ikke bare at bremse den biologiske alder - men at skrue den tilbage med 2,5 år i gennemsnit blandt 9 frivillige.

De ni frivillige i studiet tog i et helt år en blanding af tre piller: Et væksthormon og to diabetes-medikamenter.

Til forskernes store overraskelse har pille-cocktailen nedsat de frivilliges biologiske alder og styrket deres immunforsvar.

»Jeg havde forventet, at uret (det biologiske ur, red.) ville gå langsommere, men ikke at det ville skrues tilbage. Det føles ret futuristisk,« siger en forskerne bag Steve Horvath, professor i epigenetik ved University of California, til Nature ifølge Videnskab.dk.

Epigenetik er et molekylærbiologisk forskningsfelt, som beskæftiger sig med DNA-ændringer, som kan overføres fra en generation til en anden, uden at det direkte involverer ændringer i den genetiske kode.

Steve Horvath målte forsøgspersonernes biologiske alder gennem fire epigenetiske faktorer, der normalt bruges til at slå den biologiske alder fast.

I alle de fire faktorer så forsøgspersonerne ud til at være ‘blevet yngre’, fortæller Steve Horvath. Han advarer samtidig om, at resultaterne stadig er usikre, da forsøget er meget småt, og da forskerne ikke brugte nogen kontrolgruppe.

