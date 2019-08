Forskere har fundet fossiler fra en kæmpe pingvin, der havde en kampvægt på 80 kilo.

Med en kampvægt på 80 kilo og en højde på 1,6 meter var den uddøde pingvinart Crossvallia waiparensis fire gange tungere og 40 centimeter højere end kejserspingvinen, den største levende pingvin, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk



Fossilerne fra den enorme pingvin er blevet identificeret af forskere fra Canterbury Museum i Christchurch og Senckenberg Natural History Museum i Frankfurt, efter en amatørpalæontolog havde fundet flere knogler ved Waipara i New Zealand.

Forskerne mener, at knoglerne er 60-55 millioner år gamle. Pingvinen er altså opstået kun få millioner år efter den store masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor blandt andre dinosaurerne forsvandt. Indenfor palæontologi og evolution er det meget kort tid.

Ifølge The Guardian mener forskere, at pingvinens knogle i benet har spillet en større rolle dengang, end den gør for pingviner i dag.

Professor Paul Scofield, seniorkurator ved Canterbury Museum, fortæller til The Guardian, at fundet af tæt beslægtede arter i New Zealand og Arktis kan vise en forbindelse mellem de nu adskilte landmasser.

»Da Crossvallia waiparensis var i live, var New Zealand og Arktis meget anderledes, end de er i dag. Arktis var dækket af skov, og det var et meget varmere klima,« fortæller Paul Scofield til The Guardian.

Det er den femte art af pingviner, man har fundet fossiler fra ved Waipara. Studiet kan findes i Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

