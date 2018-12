Han har købt nyt hus, blevet gift, blevet far igen og blevet minister. Og Venstres vælgere kårer ham i ny måling som bedste bud på ny Venstre-formand

Jakob Ellemann-Jensen er 19 år, og på vej hjem fra sergentskolen i Sønderborg besøger han sin farmor i Odense.

Da han står på perronen og tager sin baret på, siger hun, der selv er gift med politikeren Jens Peter Jensen:

»Nå, skal du så også ind i politik?«

»Nej, det skal jeg i hvert fald ikke,« lyder det fast fra Jakob Ellemann-Jensen, der tilføjer:

»Jeg har set, hvad det kan gøre ved familien. Det vil jeg ikke byde hverken mig selv eller min familie.«

Men hans farmor kigger kærligt på ham og siger:

»Bare vent, det kan du ikke lade være med.«

Jakob Ellemann-Jensen fortæller selv historien til Berlingske i 2016. Han vil gå sine egne veje i livet. Helt uden om fodsporene fra sin far, den tidligere udenrigsminister og formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen.

Han når da også både at være udsendt som kaptajn i hæren i Bosnien-Hercegovina og gøre karriere i det private erhvervsliv som chefjurist. Men farmor får ret. Alle omvejene fører ham alligevel som 37-årig til samme sted som sin far: Folketinget. Så politisk ordfører. Så minister. Nu mangler han egentlig kun en ting, for at fuldende rejsen i sin fars fodspor: At blive formand for Venstre.

Og selv om han bakker op om finansminister Kristian Jensen som afløser for Lars Løkke Rasmussen, så er der andre, der ser ham som det bedste bud på at afløse Lars Løkke: Nemlig Venstres egne vælgere. I en YouGov måling for B.T. kåres han til bedste bud foran Kristian Jensen og Inger Støjberg.

Hans Engell har et godt kendskab til Jakob Ellemann-Jensens far, Uffe Ellemann-Jensen, som han samarbejdede og konkurrerede med i 90'erne, da de var ledere af henholdsvis Konservative og Venstre.

»Jakob Ellemann-Jensen har arvet sin fars mediestyrke uden at være helt så flabet som Uffe. Han har humor. Han har ræveglimtet i øjet, men er lidt rundere end sin far. Han opleves som mere moderat og samlende, og det kan være en fordel for ham,« siger Hans Engell.

Venstres nestor Bertel Haarder kan både huske tiden, hvor Uffe Ellemann var formand, og han har også fulgt Jakob Ellemanns karriere, siden denne blev folketingsmedlem i 2011. Han siger:

»Jeg kan se noget af hans far i ham, og det er jo meget naturligt. Jakob har fået en god start, og det er vi allesammen glade for. Det eneste, der kan ødelægge det for ham, er utidige udnævnelser til kronprins.«

Glimtet i øjet og skarpheden i argumenterne giver Jakob Ellemann-Jensen stor gennemslagskraft som politisk ordfører. Og han stryger helt til tops som nr. 1 i den første popularitetsmåling, YouGov laver for B.T., efter at han var blevet udnævnt til minister.

»Du kan skrive, at far er stolt. Om han kan blive formand en dag? Ingen kommentarer,« gnækker Uffe Ellemann-Jensen i mobiltelefonen i maj, da B.T. overbringer de gode nyheder.

Og ministerudnævnelsen er ikke engang den største oplevelse for den politiske komet. 2018 har været et vildt år for Jakob Ellemann-Jensen.

Han sælger sin villalejlighed i Gentofte, køber en idyllisk stråtækt ejendom i Birkerød og flytter ind i april. Han bliver minister i maj. Bliver gift med sin nye kæreste Anne Marie Preisler i juni, og de bliver forældre i juli.

Han har to teenagebørn fra et tidligere ægteskab, Frederik på 17 og Caroline på 14. Og nu altså også babyen Bjørn, som er hans kones første barn.

»Det er helt vildt at få børn i anden runde,« lyder det begejstret fra Jakob Elleman-Jensen i et interview med Alt for Damerne i november.

»Når Bjørn kl. 5 lørdag morgen beslutter, at nu er det simpelthen tid til at stå op, så gør jeg det med glæde. Med de to første havde jeg det sådan: 'Sov nu videre, please, please,' og jeg lå og stirrede på dem for at få dem til at falde i søvn. Nu ved jeg, at skrigeriet holder op, og at jeg meget snart kommer til at savne den størrelse, han har lige nu,« siger Jakob Ellemann-Jensen i interviewet.

Han mødte Anne Marie Preisler, der er Global Brand Manager i høreapperatvirksomheden GN Store Nord, i 2015 to dage efter, at han er blevet politisk ordfører. De bliver modvilligt præsenteret for hinanden af nogle venner, men det skal hurtigt vise sig, at det er en god ide, vennerne har fået.

Bryllupet holder de næsten i hemmelighed. De fortæller det kun til deres forældre, de er kun de to på rådhuset, og bagefter tager de i skoven med en flaske champagne, hvoraf Jakob drikker det meste, eftersom Anne Marie er højgravid.

»Anne Marie er kærlig, vidende, begavet og indsigtsfuld. Hun er stærkere end mig, når det kommer til kultur, kunst og litteratur, og det er enormt givende. Gudskelov har hun også en solid humoristisk sans og en stor portion tålmodighed. Det er en forudsætning for, at man kan have med mig at gøre,« siger Jakob Ellemann-Jensen til Alt for Damerne.

Han afløser den stærkt kritiserede Esben Lunde Larsen og giver straks ministeriet en bedre profil. Selv om han selv er både jæger og fisker, har han ellers overhovedet ikke kig på den post. Et år før udnævnelsen siger han ligefrem, at Miljøministeriet er det eneste ministerium, han vil sige nej tak til.

»Sådan kan man jo have et standpunkt, til man tager et nyt,« siger han i sin tale ved den officielle ministerieoverdragelse og demonstrerer dermed nogle af sine spidskompetencer: Selvironi, gode talegaver og et tårnhøjt ambitionsniveau.

Hans far er ikke overrasket:

»Jakob er en god partisoldat, der smækker hælene sammen, når der kommer en opgave,« siger Uffe Ellemann-Jensen til Berlingske.

Med til portrættet af Jakob Ellemann-Jensen hører, at han er flittig og arbejdsom og har styr på papirerne. Her minder han mere om Anders Fogh end om Lars Løkke. Fra militæret, som han elskede højt, har han medbragt respekt for kommandoveje og præcision. Og så har han altså også en befriende humor, men han har også temperament. Her minder han mere om sin far.

Spørgsmålet er, hvor meget, han ligner sin far. I Venstre er det efterhånden normalen, at næstformanden bliver formand, når formanden går af. Det skete da Lars Løkke efterfulgte Anders Fogh, og da Anders Fogh efterfulgte Uffe Ellemann-Jemnsen.

Men der er undtagelser. Da Henning Christophersen gik af som Venstres formand i 1984, troede gruppeformand Ivar Hansen, at han skulle være ny formand. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen havde lovet ikke at udfordre ham. Men det gjorde han alligevel, da Henning Christophersen gik af. Han vandt og var Venstres formand i 18 år.

BLÅ BOG:

Jakob Ellemann-Jensen, født 25. september 1973

Søn af forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende chefredaktør Alice Vestergaard.

1993: Sergent i Hæren, Sergentskolen i Sønderborg.

1994: Løjtnant, Sjællandske Livregiment.

1996: Premierløjtnant af reserven, Den internationale Brigade.

1999: Kaptajn, Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina.

1999: HA(jur.), Handelshøjskolen i København.

2000: Juridisk rådgiver, PwC Consulting A/S

2002: Cand.merc.jur., Handelshøjskolen i København

2002: Jurist, IBM Danmark A/S

2005: Afdelingschef, IBM Danmark A/S

2007: Koncernjurist, GN Store Nord A/S.

2011: Folketingsmedlem for Venstre

2015: Politisk ordfører

2018: Miljø- og fødevareminister

Kilde: Folketinget.