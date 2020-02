Er du en af dem, der drømmer om at skifte tilværelsen i parcelhuset eller lejligheden ud med en anderledes bolig, der fra starten af har været tiltænkt alt andet end beboelse?

Det kunne være en gammel mølle, der er bygget om til et moderne hjem eller en landsbyskole, der er blevet istandsat fra kælder til kvist. Det kunne også være et hjem på vand i stedet for land - en brugsbåd forvandlet til et nutidigt hjem.

Boliga.dk har fundet fem specielle boliger, der er til salg lige nu - og som har undergået en vild forvandling.

Mølle – Solrød Byvej, Solrød Strand

Solrød (mølle) Foto: Lilienhoff A/S

Ved den sjællandske østkyst lidt udenfor Solrød er en gammel mølle fra 1887 blevet forvandlet til en moderne lejlighed, der netop er kommet til salg.

Boligen spreder sig over møllens fem etager og 203 kvadratmeter, og selvom den fremstår som et nutidigt hjem, er det oprindelige møllehjul og den karakteristiske fritlagte bjælkekonstruktion bevaret.

Den ombyggede lejlighed i den gamle mølle er udbudt til salg for 5.495.000 kroner.

Se boligen her

Husbåd – Krudtløbsvej, København K

Holmen (husbåd) Foto: Home Sundbyvester

I 1925 stod en nybygget hollandsk flodbåd klar til tjeneste som fragtskib. Siden da har skibet gennemgået en vild forvandling, så det nu fremstår som en anderledes, moderne bolig på 45 kvadratmeter med soveplads, stue, køkken og badeværelse.

De nuværende ejere har fundet en plads til husbåden på Holmen ved Christianshavns Volde ikke langt fra operaen.

Du kan købe husbåden for 1.250.000 kroner.

Se boligen her

Landsbyskole – Blåkrogvej, Aabenraa

Aabenra (skole). Foto: Lilienhoff A/S

I Varnæs mellem Aabenraa og Sønderborg er den lokale landsbyskole blevet renoveret fra kælder til kvist og opdateret med alskens moderne bekvemmeligheder.

Klasseværelser og frokoststuer er for længst skiftet ud med samtalekøkken og soveværelser, men nogle af de oprindelige træk såsom kakkelovnene og de skakternede fliser i entréen er bevaret.

Boligen er udbudt til 6.995.000 kroner ifølge Boliga.dk.

Se boligen her

Mølle – Roskildevej, Vipperød

Vipperød (Mølle). Foto: Home Holbæk

I Vipperød tæt på Holbæk er landsbymøllen blevet forvandlet til et moderne hjem på 242 kvadratmeter.

Selvom boligen er blevet bygget om, kan man især på første sal se tegn på bygningens oprindelige funktion: Her er møllens bjælkekonstruktion fra starten af 1900-tallet nemlig bevaret.

Du kan købe den ombyggede mølle 3.495.000 kroner.

Se boligen her

Menighedshus – Nyborggade, København Ø

Østerbro (menighedshus). Foto: Mitvue // Ejendomsmægler Michael Bjørn

Med sirlige buer i mursten, et kors på toppen og det bibelske navn Bethania, ligner Nyborggade 4A mest af alt det, det engang var: Et menighedshus.

Men indenfor er ejendommen forvandlet til en moderne københavnerlejlighed på 341 kvadratmeter med højt til loftet, betongulve og store vinduespartier i new yorker-stil.

Boligen er udbudt til salg for 14.995.000 kroner.

Se boligen her