Det er ikke så lidt, man kan få indblik i, når man ser på de mange, smukke billeder fra dette års Small World-fotokonkurrence.

Her gik førstepladsen til billedet af en lille skildpadde, som endnu var i fosterstadiet, skriver Videnskab.dk, der bringer top 10 over de vildeste billeder.

Ved første øjekast kan det næsten være svært at se, hvad man egentlig kigger på. Men når øjet vænner sig til, at billederne er taget så tæt på, som de er, og under en lup, giver det gradvist mere mening.

De mange forskellige motiver spænder vidt og dækker for eksempel over et skildpaddefoster, lys fanget i en frossen vanddråbe og mitose, som er når en celle deler sig i to.

Den lille skildpadde, som blot målte tre centimeter i længden, blev fotograferet af Teresa Zgoda og Teresa Kugler.

Begge kvinder arbejder med og er specialiserede inden for brugen af mikroskoper.

Den pink farve på skildpadden markerer det lille forsters stadigt voksende skelet, mens den blå og grønne farve viser tekstur og mønster på huden og skjoldet.

For at få de spektakulære farver frem, brugte de to vinderfotografer flourescerende stoffer i kombination med billeder taget af en bestemt type mikroskop.

Faktisk tog de hundredevis af billeder af det lille foster, som de lagde ovenpå hinanden for at skabe den vilde effekt.

I år udvalgte juryen hele 86 forskellige mikrobilleder, hvoraf de allerbedste modtager priser.

Forskere og kunstnere fra næsten 100 forskellige lande havde indsendt deres bud på det smukkeste mikrobillede, og i alt gennemgik juryen over 2.000 billeder.

