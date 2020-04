På tre uger er der næsten sket en fordobling i antallet af coronasmittede læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale ansat i hovedstaden.

Det viser helt nye tal, B.T. har fået udleveret.

Helt konkret er 227 ansatte hos Region Hovedstaden smittet med coronavirus. Det er næsten dobbelt så mange som den 29. marts, hvor 114 medarbejdere var smittet med coronavirus.

Formanden for Danske Patienter, Morten Freil, er meget bekymret over udviklingen.

Direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, er meget bekymret over de nyeste tal om smittede med coronavirus hos Region Hovedstaden.

»Det er en kraftig udvikling i smittede. Og det giver bekymringer både i forhold til sundhedspersonalet, der jo kæmper en hård kamp i øjeblikket, samt patienterne, der jo kan risikere at blive smittet med coronavirus, når de er indlagte,« siger Morten Freil.

Også kredsformanden for Dansk Sygeplejerråd i Hovedstaden, Kristina Helen Robins, bliver nervøs over de nyeste tal.

»Det er bestemt bekymrende, at der er en stigning i sygemeldinger blandt personalet. Det understreger i den grad vigtigheden af at sikre tilstrækkelig personale og de rigtige værnemidler,« siger hun.

Direktøren for Center for HR og Uddannelse hos Region Hovedstaden, Anne Kirstine Damsager, forklarer stigningen med, at der samlet bliver testet langt flere ansatte på eksempelvis hospitalerne.

Sådan undgår du corona Her er Sundhedsstyrelsens fem gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn »God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med ny coronavirus,« siger Marlene Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen. Luftvejsinfektioner, som ny coronavirus, spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. Og det er det, de fem gode råd skal være med til at forhindre. Kilde: Sundhedhedsstyrelsen.dk

»Vi kan afvise, at sygemeldingerne relateret til corona er steget siden den 29. marts. I takt med at flere medarbejdere er blevet testet, har vi naturligvis registreret en stigning i antallet af bekræftede smittede. Men antallet af sygemeldinger med mistanke om coronavirus er samtidig faldet,« siger Anne Kirstine Damsager.

Morten Freil peger dog på, at ledelsen på hospitalerne i hele landet skal være opmærksomme på, at personalet beskytter sig mod smitte.

»Tallene viser, at det er meget vigtigt, at ledelserne på sygehusene virkelig passer på de ansatte, så de ikke selv bliver smittede, da det kan resultere i, at andre smittes,« siger Morten Freil.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne på et pressemøde tirsdag melde ud, at landets hospitaler og sygehuse gradvist skal genåbne for patienter.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun afholder pressebriefing om status for COVID-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet, tirsdag den 14. april 2020.

Morten Freil kan godt se, at der er tale om et dilemma på sygehusene, om det er fornuftigt, at der kommer flere patienter ind med risiko for at blive smittet.

Men meldingen er alligevel ret klar fra ham.

»Det er et dilemma, når der er risiko for at blive smittet på sygehusene. Men lige nu er der en stor pukkel i patienter, der må vente på deres behandlinger på sygehusene med coronapatienter, så derfor er det meget vigtigt, at der åbnes op,« siger han.

