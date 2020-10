At hovedstaden er landets dyreste boligområde, er ingen overraskelse – og især i Indre København kommer boligerne på markedet med de helt store prisskilte i vinduet.

Det er da også lige om hjørnet fra regentens primære adresse, Amalienborg, at man finder landets dyreste rækkehus, der netop er kommet til salg for et svimlende tocifret millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

De Engelske Rækkehuse har ligget på Toldbodgade – ikke mange meter fra havneløbet i København – i næsten 150 år. Og det er et af ende-rækkehusene, som du nu kan købe for 28 millioner kroner. En pris, der placerer hjemmet suverænt i toppen af landets udbudte rækkehuse.

Boligen har 10 værelser fordelt på fem etager, som blandt andet byder på et stort køkken-alrum, en pejsestue, et herreværelse og et stort master bedroom med walk-in-closet en suite til et luksuriøst badeværelse, det oplyser liebhavermægleren Lützau i deres salgsmateriale for ejendommen.

Årets dyreste handel?

Det engelske rækkehus på Toldbodgade kan gå hen at blive 2020's største rækkehushandel med længder, hvis en køber slår til:

Indtil videre er den dyreste handel nemlig et af de arkitekttegnede huse på Sundvænget i Hellerup, der blev solgt i foråret for 18 millioner kroner.

En køber skal blot være villig til at lægge lige omkring 97.500 kroner for hver af de 287 kvadratmeter i rækkehuset på Toldbodgade – hvilket er i den høje ende i et allerede dyrt boligområde.

I følge gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser fra Boliga.dk koster villaerne og rækkehusene i postnummeret København K nemlig 57.200 kroner i øjeblikket – hvilket svarer til over 8,5 millioner kroner for et hjem på 150 kvadratmeter.

Men det er også et område, hvor der bliver handlet rigtig dyre boliger: Eksempelvis købte fodboldspilleren Jannik Vestergaard sidste år et rækkehus på Holmen i København for 30 millioner kroner, der var årets største handel inden for boligtypen.

