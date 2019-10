Blæksprutten Heidi hænger på hovedet i sit akvarie. Hen over hendes sovende krop ses et bredt farvespektrum, der pulserer og flimrer, imens Heidi selv sidder stille med lukkede øjne.

Videoen er blevet set næsten 3 millioner gange på YouTube, så man må sige, at den har fanget opmærksomheden verden over.

Men drømmer bløddyret Heidi egentlig?

Det spørgsmål har videnskabsmediet forskning.no taget videre til blandt andre en zoolog, skriver Videnskab.dk.

Petter Bøckman er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Han har set videoen og er begejstret:

»Den er rigtig sjov, og det er et skægt eksempel på et forskningsfelt, som vi kun ved ganske lidt om. Det, vi ser i videoen, er en slags REM-søvn, som man finder blandt fugle og pattedyr, samt ganske få andre dyr. Med et stort nervesystem ser vi, at hjernen har brug for at bearbejde information,« siger Petter Bøckman til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

REM-søvn er én af de forskellige søvntyper, som alle pattedyr - heriblandt mennesker - oplever.

Navnet er en forkortelse af Rapid Eye Movement, 'hurtige øjenbevægelser', og refererer til, hvordan øjnene bevæger sig hurtigt frem og tilbage under øjenlågene, mens vi sover.

Det er i løbet af REM-søvnfasen, at vi som regel drømmer.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at blæksprutter oplever det samme, fortæller den norske zoolog.

»Blækspruttens hjerne er helt forskellig fra vores. Blæksprutten har en hjerne for hver arm samt en central hjerne,« fortæller Petter Bøckmann, som fortsætter:

»Derfor er det svært at sige, hvordan en blæksprutterne oplever verden. Med hele 9 hjerner kan det være, at den oplever verden set fra en slags komité; vi ved det ikke. Men det, vi ser i videoen, er ting, den også foretager sig i vågen tilstand - akkurat lige som mennesker kan finde på at tale i søvne.«

Det kan altså godt være, at det virkelig var blæksprutten Heidis drømme, der blev fanget på film i akvariet i Alaska.

I så fald tydede farvespillet på, at hun i drømmen først så en krabbe, at hun derefter svømmede op fra havbunden, og at hun til sidst camouflerede sig, imens hun fortærede krabben, mener hendes ejer.

Men hvad der i virkeligheden skete i Heidis mange hjerner, kan vi ikke vide med sikkerhed.

Andre artikler på Videnskab.dk