Orkanen Dorian raserer lige nu ved den amerikanske østkyst.

Orkanen er også udspring for et stort antal lynnedslag, og det fik i sidste uge meteorolog Dakota Smith til at samle satellitdata fra stormen, som viste de blinkende lyn i orkanens øje, i en video. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se endnu en video af orkanen.

Orkanen har oversvømmet og ødelagt store dele af Bahamas hovedby, Nassau, og havde vindstød på op mod 215 km/t, da den drev videre fra Bahamas, ifølge National Hurricane Center.

»Jeg skabte videoen, for at vise hvor vilde orkaner er,« siger Dakota Smith, som arbejder på US National Center for Atmospheric Research, til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Videoen, som er skabt på baggrund af satellitdata fra sidst i august, viser ikke bare de vilde lynglimt i stormen, men den viser også, hvor uforudsigelig orkanen Dorian har været.

Lynnedslag under en tropisk cyklon er ikke sjældne, men de vil ofte befinde sig i periferien af vejrsystemet. At de fyldte så meget i kernen af en orkan i Atlanterhavet, blev betragtet som en ildevarslende indikation.

»Det betyder normalt, at stormen enten bibeholder eller øger sin styrke,« siger Dakota Smith til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Dorian var en kategori 5-orkan tidligere på ugen.

Den er nu nået til den amerikanske østkyst og er blevet nedgraderet til en kategori 2-orkan.

Det betyder dog stadig, at den har kapacitet til at ødelægge hustage og rive træer op med rode.

Da orkanen var på sit højeste, blev Dorian anslået til at være den næstkraftigste orkan, der nogensinde er blevet registreret i Atlanterhavet, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

