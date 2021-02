Da Khing Hnin Wai trak i fitnesstøjet og tændte for højtaleren, havde hun nok ikke forudset, at hele verden ville se med.

For hende var det bare en helt normal morgenrutine, som hun havde foretaget i 11 måneder, midt i en rundkørsel i Myanmars hovedstad Napyidaw.

Men midt i den rytmiske dans svingede det ene pansrede militærkøretøj efter det andet ind fra venstre side, eskorteret af store, sorte biler. Hun opfattede dog ikke alvoren i det, der skete på den brede boulevard bag hende.

Så hun fortsatte med højt humør og taktfaste trin, mens konvojen af køretøjerne fortsatte igennem en kontrolpost, og kort efter svingede til venstre op mod præsidentpaladset.

Militærkøretøjer under kuppet i Myanmar. Foto: MAUNG LONLAN Vis mere Militærkøretøjer under kuppet i Myanmar. Foto: MAUNG LONLAN

Det var et militærkup. Den demokratiske leder, Aung San Suu Kyi, og andre politikere i parlamentet blev anholdt, før militærets leder, Min Aung Hlaing, erklærede sig selv som ny leder af landet på landsdækkende tv. I samme ombæring erklærede han et helt års undtagelsestilstand.

Motivet for militærkuppet er påstået valgsvindel, og kuppet foregik uden vold eller den store modstand.

Men videoen af danseinstruktøren gik straks viralt på internettet, da det virkede surrealistisk og malplaceret. Derfor var der også længe spekulationer om videoens validitet, men den er god nok. Videoen er ægte.

Det har Khing Hnin Wai selv forklaret på sin Facebook. Her skriver hun, at det er en fast morgenrutine, og at hun absolut ingen anelse havde om omstændighederne, som blev fanget på videoen.

»Jeg dansede ikke for at gøre grin af nogen organisation eller for at være åndssvag. Da det ikke er unormalt med konvojer, troede jeg, at det var helt normalt, og derfor fortsatte jeg.«

For at bevise, at det var et tilfælde, har hun også lagt flere andre træningsvideoer op fra samme lokation, men fra mere stilfærdige morgener.

Om hun er glad for opmærksomheden eller ej, så må hun i hvert fald indfinde sig i sin nye rolle som frontfigur på et 'meme'. Sidenhen har brugere på reddit redigeret hendes dans ind i andre historiske sammenhænge, herunder stormløbet på Kongressen og Berlinmurens fald.