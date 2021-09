Sct. Knuds Gymnasium blev nødt til at fjerne et billede, da flere personer på gymnasiets Instagram blev rasende over billedet.

Flere personer henvendte sig i vrede, da de troede, at en gymnasieklasse opførte en muslimsk begravelse til deres årlige idrætsdag.

Vi har på B.T. Odense ikke set billedet, og det har ikke været muligt at få en fyldestgørende forklaring på episoden.

Men en kombination af gymnasieelever, der var klædt ud som landet Saudi-Arabien og et rødt telt, startede en enorm vrede på gymnasiets Instagramside.

»Vi har holdt et inkluderende idrætsarrangement, hvor et bredt udsnit af nationerne var repræsenteret,« siger Thomas Secher Lund, der er vicerektor på Sct. Knuds Gymnasium.

»At billedet af et telt bliver fejlfortolket, er virkelig ærgerligt, og det er vi kede af.«

Thomas Secher Lund understreger, at det hele blot er en misforståelse. Han kan ikke selv forklare misforståelsen, men er ked af, hvis nogen er blevet krænket.

»Personerne troede, så vidt jeg ved, at det forestillede en muslimsk begravelse, hvilket det ikke var,« siger Thomas Secher Lund afslutningsvis.