Vestas har ad flere omgange, måtte vinke farvel til medarbejdere, det seneste års tid.

Nu ryger yderligere 300.

Finans skriver, at vindmøllegiganten vil skille sig af med medarbejderne på tre fabrikker i den amerikanske delstat Colorado.

Yderligere 150 medarbejder vil virksomheden forsøge at rokere til andre steder i koncernen. Det sker, som et led i en større reorganisering.

Vestas fyrer igen ansatte. Foto: JENS BUETTNER Vis mere Vestas fyrer igen ansatte. Foto: JENS BUETTNER

Virksomheden har ellers længe opskaleret sine fabrikker i USA, som følge af en øget efterspørgsel. Men den seneste tid er efterspørgselskurven lidt et knæk, og derfor er det nødvendigt med fyringer, forklarer Tommy Rahbek Nielsen, der er koncerndriftsdirektør i Vestas.

Han forventer dog, at den faldende efterspørgsel kun er midlertidig.

»USA er fortsat et af verdens største markeder for vindenergi, og ved at holde fire anlæg i Colorado sikrer Vestas et fortsat stærkt fundament i USA, der muliggør fremtidige tilpasninger og effektiv opskalering, når efterspørgslen igen stiger,« skriver Vestas i en pressemeddelelse.

Tidligere i år meddelte virksomheden, at man ville tage afsked med 220 medarbejdere i Danmark og Storbritannien. Sidste forår måtte 400 danske medarbejdere se sig om efter nyt arbejde, da der blev skåret som et led i en sparemanøvre.

Den danske fabrikant har dog fortsat mere end 29.000 ansatte på globalt plan. Heraf er cirka 4.500 ansat i USA, mens 6.000 er ansat i Danmark.