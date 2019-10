I de seneste år er der sket en stor udvikling i Indien, som vi sjældent hører om. Millioner af mennesker slipper nu for dødbringende røg i køkkenet.

I Indien laver mange fattige mennesker mad over åben ild i køkkenet. Det fungerer, men røgen fra ilden er enormt sundhedsskadelig. Faktisk svarer det ifølge eksperter til at brænde 400 cigaretter af i timen, og både vægge og loft i køkkenet bliver ofte dækket af et tykt lag sort sod.

Indendørs luftforurening koster hvert år omkring 480.000 indere livet.

I Indien ønsker regeringen, at folk skal gå over til naturgas, der forurener langt mindre.

Siden 2016 har Indien givet statsstøtte til at få installeret en gasbeholder med den nødvendige gummislange og ventil. Projektet blev hurtigt så populært, at ordningen blev udvidet. For nylig nåede Indien så op på målet om at installere gas hos 80 millioner familier.

Projektet er et prestigeprojekt for den indiske regering, men er dog også blevet mødt med kritik. Trods et vist offentligt tilskud er gassen stadig for dyr for de fattigste familier. Udgifterne til gas kan udgøre op til 25 procent af familiens månedlige indtægter.

Samtidig er størrelsen på tilskuddet det samme for alle, uanset om de er rige eller fattige. En offentlig kampagne er blevet gennemført for at få folk til at frasige sig tilskuddet, hvis de ikke har brug for det. Det har fået 10 millioner familier til at framelde sig frivilligt. Selvom det er et skridt på vejen, er det stadig kun cirka fire procent af modtagerne af tilskuddet, der frivilligt har frameldt sig.

Der er derfor diskussion i Indien om projektet. En sammenslutning af universiteter og miljøorganisationer har for nylig fremsat en række konkrete forslag til, hvordan indiens regering bør opdatere tilskudssystemet, så flere fattige får reel mulighed for ren luft i køkkenet.