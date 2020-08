Fredie Blom havde i sit liv set mere end de fleste. Han overlevede som teenager den spanske syge i 1918, mens den pandemien krævede flere end 50 millioner liv på verdensplan.

Herunder hele Fredies familie. Han havde allerede overlevet 1. verdenskrig og skulle en årrække senere også bevidne 2. verdenskrig.

Det 116 år lange liv begyndte ifølge hans identifikationsdokumenter i maj 1904 i Sydafrika, hvor han blev født. Det har dog aldrig været verificeret af Guinness World Records.

Helt officielt er Fredie Blom derfor ikke opgjort som verdens ældste, selvom mange regner ham for at være det, skriver BBC.

Fredie Blom får her hjælp fra en af sin kones døtre. AFP. Foto: RODGER BOSCH Vis mere Fredie Blom får her hjælp fra en af sin kones døtre. AFP. Foto: RODGER BOSCH

Han døde af naturlige årsager i Cape Town, Sydafrika, lørdag.

Udover to verdenskrige gennemlevede han også årtier med systematisk raceadskillelse i Sydafrika.

Fredie Blom brugte det meste af sit liv som arbejder på en gård og senere i byggeindustrien. Først i en alder af 80 trak han sig fra arbejdsmarkedet.

I 2018 spurgte det britiske medie ham, hvad hans hemmelighed til et langt liv var. Svaret var, at der ikke er en nogen.

Arkivfoto maj 2020. Fredie Blom er angiveligt den ældste mand i verden. Han døde lørdag 22. august 2020. AFP. Foto: RODGER BOSCH Vis mere Arkivfoto maj 2020. Fredie Blom er angiveligt den ældste mand i verden. Han døde lørdag 22. august 2020. AFP. Foto: RODGER BOSCH

»Der er kun én ting - og det er manden over os (gud, red.). Han har alt magten. Jeg har ingenting. Jeg kan falde om hvert øjeblik, men han (gud, red.) har mig,« sagde han.

En sund livsstil kan næppe heller tage æren for, at han har levet i 116 år. For Fredie Blom har røget hele sit liv og drak også i store dele af det.

Skulle én verdensomspændende pandemi ikke være nok, så kan Fredie Blom også skrive coronavirussen 2020 på sit CV.

Nedlukningen i Sydafrika fik ifølge BBC også konsekvenser for den gamle mand. På sin 116 års fødselsdag havde han ikke mulighed for at købe tobak, så han kunne rulle en cigaret på dagen.