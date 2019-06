Folketinget har fået ny formand i socialdemokraten Henrik Dam Kristensen, og alle folketingsgrupper har konstitueret sig og fordelt ordførerposterne imellem sig - undtagen i Venstre. Og det er der både en officiel og en uofficiel forklaring på. Begge dele handler om ledelsen.

Den officielle forklaring på, hvorfor Venstre endnu ikke har fordelt posterne i den nye folketingsgruppe, er, at de venter på, at der bliver dannet en regering, så de kan spejle deres fordeling af opgaver op mod en S-ledet regerings ministerier og ministre. Sådan plejer de faktisk at gøre i Venstre, så det er helt udramatisk. Men det er selvfølgelig også nødvendigt, så længe man holder fast i ideen om, at der kan være en mulighed for at danne en SV-regering.

Den uofficielle forklaring er, at man både venter på regeringen, men også på formanden. Der vil naturligvis være stor forskel på, hvordan man fordeler posterne, alt efter om formanden stadig hedder Lars Løkke Rasmussen, eller om han hedder Kristian Jensen eller noget helt tredje. Og lige nu kan man ikke udelukke, at de også venter på, at topposterne i EU bliver fordelt, for hvis kabalen i Bruxelles indeholder navnet Løkke Rasmussen, ja, så falder brikkerne på en ny måde i Venstre.

Med to valgsejre inden for 10 dage i maj og juni fik den fungerende statsminister skabt sig en situation, hvor han selv kan bestemme, hvornår han går af. Men man skal lede i sprækkerne mellem gulvbrædderne for at finde nogen, der tror på, at Venstre ved næste folketingsvalg vil møde vælgerne med Løkke i spidsen for partiet. Partiet er næppe heller i regering, når den nye regering tiltræder. Derfor skal der både sættes en ledelse for fremtiden og et ordførerhold, der sætter de største talenter i spil - uden at tippe balancerne i gruppen.

Venstres folketingsgruppe er egenrådig, derfor kan der gå hen og blive kampvalg til flere afgørende poster. Både Fogh og Løkke har som formænd for partiet holdt gruppen i stram snor på visse poster. De har i realiteten besluttet, hvem der skulle være gruppeformand og politisk ordfører, men der skulle dog være en rimelig opbakning i gruppen. Men ved den kommende konstituering er der opstået tvivl om, hvilken vej bedetæpperne skal vende. Det kan opportunister fra alle retninger udnytte.

Der er - som ved tidligere konstitueringer - dem, der håber på, at man vil se på kvalifikationerne før politiske alliancer, så f.eks. dem med høje personlige stemmetal skal have bedre poster. Men sådan går det sjældent, når først balancen skal findes på tværs af alder, køn, geografi, flid, loyalitet og evner.

Lige nu venter de i Venstre - som så ofte før - på formanden, som selv er kendt som “den store venter”. Og han venter på regeringen - og måske på EU. Derfor er Venstre det eneste parti på Christiansborg, der endnu ikke har en daglig ledelse.