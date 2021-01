Venstre stemmer for en rigsretssag mod dets eget medlem Inger Støjberg (V) for ulovlig adskillelse af asylpar. Det siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V) på Christiansborg.

- Der er voldsomme anklager, der hænger over Inger Støjberg, men også over Venstre. De anklager kommer fra Instrukskommissionen og Folketingets advokater. Jeg havde ønske, at de kunne væk på anden vis end en rigsretssag. Men det kan de ikke. Derfor støtter Venstre en rigsret, siger Jakob Ellemann-Jensen.



- Jeg kan ikke leve med anklager om, at Venstre ikke kærer sig om lov og ret. Når sådanne anklager rejses, så skal de afklares, og der er ikke andre veje end en rigsretssag, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er allerede flertal, da Socialdemokratiet og De Konservative torsdag har meddelt, at de også stemmer for, hvilket en række andre partier også har gjort.

Det bliver den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

