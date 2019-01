To markante kvinder i toppen af Venstre skændes nu i et giftigt slagsmål om nedlæggelsen af regionsrådene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bruger en usædvanligt hård tone i en diskussion på Twitter med Danske Regioner, hvor hendes egen partifælle Stephanie Lose (V) er formand.

'Jeres fake news er patetisk,' skriver hun i en kommentar til et tweet fra Danske Regioner.

Det sker i et svar på, at Danske Regioner sætter spørgsmålstegn ved, hvor mange penge nedlæggelsen af regionsrådene vil frigive. Ellen Trane Nørby har oplyst, at det vil frigive milliarder, mens regionerne mener, det kun vil frigøre 80 millioner.

Ellen Trane Nørby skriver videre:

'Med de ændringer, vi laver ved regionerne, frigør vi 1,5 milliarder kroner til nærhedsfonden. Det er penge, vi investerer i flere akutbiler, sundhedshuse og moderne almen praksis. Ingen nyhed i, at I er imod, men pak jeres manipulation væk.'

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, mener, at ministerens sprogbrug 'taler for sig selv'. Og hun fastholder i øvrigt, at der er tale om 'fakta - ikke fake news'.

'Jeg har ingen kommentarer til ministerens konkrete sprogbrug. Det taler for sig selv,' skriver Stephanie Lose i en e-mail til B.T.

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, før regeringen mødes med Danske Regioner for at drøfte regeringens sundhedsreform, i Finansministeriet fredag den 18. januar 2019.

'Det er helt fair, at vi rejser en indholdsdiskussion. Regeringen siger, den vil spare milliarder på at nedlægge regionsrådene. For det første bliver alle besparelser på et millionbeløb om året jo til milliarder på et tidspunkt, hvis man bare venter længe nok.'

'Det er fakta, ikke fake news, at en nedlæggelse af regionsrådene i sig selv inkl. partistøtte bidrager til 80 mio. kr. om året. Regeringen regner derudover med uspecificerede administrative besparelser på 270 mio. kr. om året. Det er ikke os, men eksperter, der har brugt ord som 'talmagi', 'uklar' og 'mysterium' om regnestykket. Men vi har endnu ikke kunnet få oplyst, hvordan de skal findes,' skriver Stephanie Lose.

Den socialdemokratiske formand i Region Sjælland, Heino Knudsen, er skuffet over, at tonen fjerner opmærksomheden fra indholdet.

»Det taler for sig selv, når en minister råber på den måde. Vi har brug for en diskussion af indholdet og økonomien i stedet. Jeg tror ikke, befolkningen ønsker, at vi råber på den måde og får amerikanske tilstande,« siger Heino Knudsen.

Besparelsen på 80 mio. opstår ved at fjerne knap 66 mio., som er politikernes honorarer, samt 13,5 mio. i partistøtte, oplyser Danske Regioner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ved møde i folketingssalen, hvor ministrene svarer på spørgsmål i ministrenes spørgetid, onsdag den 23. januar 2019.

I Twitter-tråden er der flere brugere, der tager afstand fra Ellen Trane Nørbys sprogbrug.

'Undskyld mig - skulle I ikke kunne tale bare nogenlunde sammen?' spørger Katrina Winther.

Og Sonny Sandberg skriver:

'Jeg regner med, at ingen Venstre-politiker fremover bruger denne Trumpske fremgangsmåde og råber fake news som det første.'

Regeringens sundhedsreform har skabt intern uro i Venstre, hvor planerne også kritiseres af tidligere gruppeformand Søren Gade og den internt magtfulde Herning-borgmester, Lars Krarup.

Ellen Trane Nørby siger:

»At regionerne ikke ønsker ændringer er ikke nyt, men derfra og så til at insinuere, at vi ikke kan kende forskel på millioner og milliarder, det er et debatniveau, der nærmer sig fake news, særligt når fakta er, at vi frigør 1,5 milliarder kroner fra regionerne og bruger dem på sundhedshuse, moderne lægepraksiser og flere ambulancer, så patienterne kan få en bedre behandling i deres nærområde og sikres tryghed i hele landet.«