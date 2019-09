Efterdønningerne af nogle turbulente uger i partiet Venstre har endnu ikke lagt sig. Senest melder formanden for gribskov-afdelingen, at han trækker sig og melder sig ud af Venstre.

Det har Bjarne Pedersen informeret sine bestyrelseskollegaer om på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Årsagen skyldes uroen i højere oppe i partiet.

»Jeg går i konsekvens af det, der skete før og under partiets hovedbestyrelsesmøde i lørdags, hvor en gruppe Venstremedlemmer fik vores hidtidige formand Lars Løkke Rasmussen til at træde tilbage som formand,« siger han til Frederiksborg Amts Avis.

»Jeg kan ikke være medlem af et parti, hvor medlemmerne afskæres muligheden for at få en debat om partiets politik.«

Frem mod hovedbestyrelsesmødet sidste lørdag havde Bjarne Pedersen forberedt at give sin støtte til, at Lars Løkke kunne præsentere et oplæg for Venstres politiske program på landsmødet.

Anderledes endte en af de mest dramatiske dage i partiets nyere historie.

Forretningsudvalget havde besluttet dagen forinden, at landsmødet 21. september skulle handle om formandskabet og dermed ikke om partiets politik.

Kort efter forlod Lars Løkke Rasmussen hovedbestyrelsesmødet, og Bjarne Pedersen fik ikke mulighed for at sige de ting, som han havde forberedt.

Ifølge den afgående formand for Venstre i Gribskov fik en gruppe i partiet afskåret Lars Løkke fra holde sit politiske oplæg til landsmødet og dermed muligheden for at få opbakning til at fortsætte som formand.

Som Lars Løkkes mangeårige ven føler Bjarne Pedersen, at hovedbestyrelsesmødet ikke gik helt efter bogen.

Løkke blev tvunget til at trække sig af forretningsudvalget, uddyber Bjarne Pedersen på Netavisen Gribskov.

»Landsmødet har valgt (og genvalgt) ham, men får ikke muligheden for at tage stilling til en fremtid med ham,« fortsætter han.

Bjarne Pedersen er ikke alene med sin kritik af slagets gang i forrige weekend. Også Birthe Rønn Hornbevh har formuleret en skarp kritik af hændelserne.

»Lars Løkkes afgang er omgivet af synlig usselhed i Venstres forretningsudvalg. Flere stod frem i medierne og ville bare rive ned uden at have noget alternativ. Da Lars gik, fordi han ikke ville finde sig i, at hans ytringsfrihed på det kommende landsmøde skulle begrænses, var de samme personer i forretningsudvalget aldeles fraværende og tavse,« skrev hun i en blog hos Jyllands-Posten.

Det mangeårige medlem af Venstres lokalforening Odense Nord, Jan Radoor, har i kølvandet på hovedbestyrelsesmødet også trukket sig fra bestyrelsen.

»Jeg er færdig med Venstre. Jeg er stadig liberal, men jeg er færdig med Venstre. Man kan simpelthen ikke behandle en mand på den måde. Det er uværdigt,« sagde han til Fyens.