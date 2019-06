»Fastholder jeg Mint i noget, som aldrig bliver?« Tanken har strejfet Marie Hvidtfeldt Bedsted, men alligevel sender hun og Mints gamle klasse stadig ugentlig snapchats til Thailand.

»Jeg har haft mine professionelle overvejelser. Men fordi sagen er så grotesk, har jeg også hele tiden haft en ret stærk tro på, at hun nok skulle komme hjem igen,« siger klasselæreren.

Om to uger slutter skoleåret – et skoleår, hvor M2 på Hastrupskolen fik lidt ekstra politik på skoleskemaet.

Mandag den 8. oktober kom en af klassekammeraterne nemlig grædende i skole.

Familiens venner trøster, mens 13-årige Mint gør klar til at sige farvel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Familiens venner trøster, mens 13-årige Mint gør klar til at sige farvel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

De andre børn spurgte hende, hvad der var galt, og hun fortalte, at hun samme dag skulle flyve til Thailand.

»Jeg kan ikke glemme, hvordan hun bare græd og var ked af det,« siger Kalina, en af Mints gamle klassekammerater.

Og så græd resten af klassen også.

»Hun er en rigtig god ven. Hvis du har problemer, så hjælper hun. Hun er bare en rigtig god ven,« siger Kalina.

»Hun er min bedste ven,« siger Fabiola om Mint, der i oktober blev udvist af Danmark. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Hun er min bedste ven,« siger Fabiola om Mint, der i oktober blev udvist af Danmark. Foto: Bax Lindhardt

Hun var specielt god til at hjælpe med matematik og dansk.

»Hvis læreren f.eks. var gået, så spurgte hun, om hun skulle hjælpe,« siger Fatima.

Især for Mints bedste veninde i klassen, Fabiola, var den mandag i oktober en hård dag.

»Jeg gik hjem og græd og kunne ikke sove,« siger hun.

Hver fredag sender Mints gamle klasse en hilsen til Thailand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hver fredag sender Mints gamle klasse en hilsen til Thailand. Foto: Bax Lindhardt

Hele klassen havde svært ved at forstå, at Mint kunne blive udvist, når nu hendes mor, papfar og lillebror boede i Danmark.

Holder øje med politikerne

Det var også det spørgsmål, de stillede Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, under et besøg på Christiansborg.

»Han sagde, at han gerne vil have, at Mint skulle komme op og bo her, men at det ikke er ham, der bestemte,« siger Kalina.

Men det kan måske ændre sig nu. På tavlen har Marie Hvidtfeldt Bedsted skrevet 'Mette Frederiksen = statsminister'.

»Jeg har forklaret eleverne, at Mette Frederiksen har sagt, at hvis hun bliver statsminister, så kommer Mint hjem,« siger hun.

På tavlen står også en påmindelse om, at klassen hver fredag skal sende en snapchat til Mint.

»Vi viser noget fra vores hverdag og fortæller hende, at vi stadigvæk er nogen, der tænker på hende,« siger Marie Hvidtfeldt Bedsted.

Og Mint sender søde hilsner med hjerter retur.

Dét er sket, siden Mint blev udvist Den 8. oktober blev Mint udvist af Danmark efter en integrationsvurdering. På trods af danskkundskaber og skolegang, en mor, lillebror og papfar i Danmark og en bipolar far i Thailand, vurderes hendes tilknytning til Thailand størst. Flere eksperter kalder Mints afgørelse forkert. Amnesty International løfter kritik af, at afgørelsen strider mod landets egne love og internationale konventioner. Mint-sagen får medlemmer af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg til at stille ministeren spørgsmål til lovgivningen og omfanget af udviste børn. Der bliver bl.a. spurgt til vægtningen af kriterier i integrationsvurderingen. Også B.T. har uden held forsøgt at få svar på, præcis hvordan f.eks. skolegang og danskkundskaber skal vægtes. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forklarer efter flere ugers tavshed, at lovens formål er at forhindre, at børn sendes i koranskoler. Derfor var hun ikke interesseret i at ændre reglerne. Loven om integrationsvurderinger blev sidst ændret under en hastebehandling i Folketinget i 2016. Dengang advarede politikere og eksperter ministeren om konsekvenserne og kritiserede hastebehandlingen. Siden januar 2017 er 70 børn blevet udvist – langt fleste fra Thailand og kun få fra muslimske lande. I slutningen af november bringer Mette Frederiksen (S) en løsning på banen under Lars Løkke Rasmussens spørgetime. Hun kritiserer regeringen for ikke at finde en løsning. Også Venstre-borgmestre og baglandet foreslår en løsning, der tidligere har været en del af Venstres eget partiprogram, i forbindelse med Venstres landsmøde. I december fremsætter S og SF sammen et forslag i Folketinget, hvor de kræver handling fra ministeren. Det samme gør Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Ministeren kommer de forskellige partiers forslag i forkøbet ved selv at indkalde til forhandlinger mellem regeringen, S og DF. I februar bliver regeringen, DF og S enige om en løsning, hvor man afskaffer integrationsvurderingerne og erstatter med en ny lov om, at der maks må gå tre måneder, fra en forælder kommer, til barnet kommer med. Lovændringen vil kun gælde fremadrettet. Der er således ikke udsigt til en ny chance for de børn, der allerede er udvist. Inger Støjberg oplyser i maj til B.T., at ministeriet forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling. Under valgkampen meldte Socialdemokratiet ud, at de med regeringsmagten ville fremsætte et lovforslag som også sikrede en løsning for de allerede udviste børn. Under forhandlingerne om en ny regering har både Enhedslisten, De Radikale og SF holdt Socialdemokratiet op på det løfte.

Fabiola ringer også indimellem til sin bedste veninde, som nu bor i Bangkok. Selvom samtalen flyder bedre på engelsk, insisterer Mint på, at de snakker dansk sammen, så hun ikke glemmer sproget.

»Hun siger altid, at vi skal snakke dansk og skrive sammen på dansk,« siger hun.

Ødelægge flere skoleår

Fordi Mint landede i Thailand midt i et skoleår, er hun først i april begyndt i en almindelig skoleklasse dernede.

Derfor vil familien heller ikke søge et nyt besøgsvisum til Mint lige nu. Selvom det ville betyde, at familien kunne være sammen i tre måneder i Køge, risikerer de at ødelægge endnu et skoleår for Mint.

Mints gamle klasselærer Marie Hvidtfeldt Bedsted kalder udvisningen af Mint 'grotesk'. Hun skrev en udtalelse om Mints faglige og sociale kompetencer til ansøgningen om ophold. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mints gamle klasselærer Marie Hvidtfeldt Bedsted kalder udvisningen af Mint 'grotesk'. Hun skrev en udtalelse om Mints faglige og sociale kompetencer til ansøgningen om ophold. Foto: Bax Lindhardt

Mints gamle klasselærer er da heller ikke i tvivl om, at det ikke er uden omkostninger for en pige på den alder, når man så lang tid er væk fra skolen.

»Det er voldsomt og enormt synd for hende, at hun ikke kan få lov at have en hverdag med kammerater og fritidsinteresser. Men hun går også glip af nogle rutiner, hvor man lærer en masse i skolen og udvikler sig både fagligt, personligt og socialt, som man gør i samspil med andre mennesker på en skole,« siger Marie Hvidtfeldt Bedsted.

Klassekammeraterne tror og håber nu på, at Mint snart kan få lov at komme tilbage til Danmark og bo i Køge.

»Jeg tror meget på, at politikerne siger, at Mint gerne må komme hjem,« siger Mustafa.