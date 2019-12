Henriette Zobel var ikke afklaret med, at hun skulle dø.

Heller ikke selvom den sidste tid var præget af sygdom.

»Der var mange fysiske smerter i den sidste tid,« fortæller hendes ven og præst Flemming Pless.

»Henriette var ikke afklaret med døden og havde ikke affundet sig med, at hun skulle dø. Det havde hun et for stort livsmod til.«

Som familiens præst samlede han mandag aften Henriette Zobels to voksne sønner og en tæt gruppe af nære venner for at tale om dødsfaldet, der skete i løbet af eftermiddagen.

»Familien er kede af det. Sønnerne har ikke kun mistet deres mor, de har også mistet deres far for to år siden. Det er en total forandring, at skulle stå tilbage som forældreløs, men de har gode mennesker omkring sig.«

Henriette Zobel afgik ved døden i sin lejlighed i Bredgade i København efter længere tids sygdom.

»Hun har haft det svært og kæmpet med forskellige problemer med sit helbred. Det tog til sidst livet af hende,« siger hendes ven, Flemming Pless, der også er præst i Christians Kirke i København.

Hvilken sygdom ønsker familien ikke at oplyse.

Opdateres...