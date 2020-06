17 gange ringede Lana Fernandez, hendes venner og familie til politiet sidste lørdag. Men ingen betjente kom. I stedet måtte Lana Fernandez se til, imens familiens forretning gennem 50 år blev smadret og plyndret.

»Det var som at se mit eget hjem blive invaderet,« fortæller hun tydeligt berørt, imens hun viser B.T. rundt i lokalerne til Santa Monica Music Center.

»Heldigvis nåede vi at gemme en del af instrumenterne væk ovenpå, hvor vi barrikaderede døren med et køleskab.«

Forretningen, der også fungerer som musikskole, blev i sin tid startet af hendes far og onkel. Lana Fernandez er kommet her, siden hun var en lille pige, og nu driver hun stedet med sin far, imens det er hendes egne døtre, som kommer her efter skole og laver lektier eller bliver undervist i alverdens instrumenter.

Det har altid været hendes fars mission at hjælpe familier, der ikke har råd til at give deres børn musikundervisning, og den mission har Lana overtaget.

»Vi giver både undervisning og donorer instrumenter, og vi har gratis dj-kurser til unge, der har siddet i fængsel eller bare ikke kan betale, men trænger til et kreativt outlet.« Så det her rammer ikke bare os. Det rammer mest af alt børnene, siger Lana Fernandez.

Pludselig trænger lyden af råb, sirener og motorcykler ind via de smadrede butiksruder, der nu er dækket af træplader. Lana Fernandez farer sammen og løber op på bygningens førstesal for at se, hvad der sker udenfor.

Endnu en demonstration marcherer forbi, men den er fredelig, og der er godt med politi. Hun undskylder sin reaktion.

»Normalt er jeg ikke bange anlagt, men efter hvad jeg oplevede i lørdags, skal der ikke meget til, at jeg går i panik.«

Den 40-årige daglige leder af musikcenter støtter Black Lives Matter-sagen og de mange fredelige demonstrationer, der i øjeblikket præger USA og resten af verden. Men hun er ulykkelig over, at både hendes familie og andre små butiksejere er blevet ramt af de plyndringer, der hærgede de første dage.

»Jeg er vokset op i fattigdom. Vi har aldrig haft noget og har arbejdet så hårdt for at overleve. Musikcenteret er min fars store stolthed, og det betyder så meget for ham, at jeg nu har taget over,« fortæller hun.

Hun frygter, at de i værste fald må dreje nøglen om, fordi forretningen allerede kæmper med 75 procents tab på grund af Covid-19, og selvom de er forsikret, får de langt fra dækket alt efter sidste weekends plyndring og hærværk.

»Det vil være frygteligt for vores lokalsamfund, for vores familie og vores elever. Men vi har også en masse ansatte og musiklærere, der bliver ramt,« siger Lana Fernandez.

Hun oplever nu en kæmpe støtte fra sit netværk, der vokser dag for dag. Alt lige fra musikskoleelevernes forældre til forbipasserende og andre fremmede har tilbudt deres assistance og hjulpet med advokatbistand, oprydning, dagligvareindkøb og håndværkerhjælp.

Der er også blevet oprettet en GoFundMe-indsamling, der forsøger at rejse penge til centerets genopbygning, og her har en unavngiven person alene doneret 10.000 dollars (næsten 70.000 danske kroner, red.).

»Det er så rørende, og det er det, der får mig op om morgenen. Folks tro på, at vi nok skal klare det, styrker min egen tro på det.«