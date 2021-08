Kødannelse, spærringer og længere rejsetid vil være en risiko for bilister på Helsingørmotorvejen.

En strækning på fem kilometer på E47 Helsingørmotorvejen ved Espergærde skal have udskiftet den nedslidte asfalt med ny, klimavenlig asfalt, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet, der finder sted fra den 15. august og cirka tre uger frem kan betyde, at bilister vil opleve kødannelser i aften- og nattetimerne mellem 20.30 og 06.00. Trafikanter skal ifølge Vejdirektoratet regne med en længere rejsetid.

»Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne,« skriver de i en pressemeddelelse.

Vejarbejdet kommer til at finde sted i begge retninger på strækningen fra til- og frakørselsanlægget Humlebæk 5 og til lyskrydset ved Kongevejen.

Vejdirektoratet oplyser, at de har planlagt vejarbejdet i aften- og nattetimerne, så færrest bilister bliver generet.

Arbejdet vil foregå sådan, at der kun arbejdes i den ene retning af strækningen ad gangen.

Først skal den slidte asfalt skrælles og vejen repareres og dernæst skal den klimavenlige asfalt pålægges og striber males ovenpå. For at sikre arbejdsforholdene for asfaltarbejderne vil vejtrafikken spærres og blive ledt ad omkørselsrute via opsatte skilte.

Derudover vil til- og frakørselsesrampen Espergærde 3 og Kvistgård 4 periodevist være spærret i arbejdsperioderne i den retning, hvor der arbejdes.

Efter den nye asfalt er lagt vil resultatet være en mere »jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne,« oplyser Vejdirektoratet. Arbejdet er en del af en større udskiftning af landets asfalt.

De næste måneder har Vejdirektoratet planlagt at udlægge mere end 100 kilometer klimavenlig asfalt på landets motorveje og hovedlandeveje over hele landet. Pålægningen af den klimavenlige asfalt sker i forlængelse af den løbende vedligeholdelse af vejnettet.