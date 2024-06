I mange år har den store bygning kaldet 'Energiens Hus' på Vodroffsvej 59 på Frederiksberg dannet rammer for erhvervsorganisationen Green Power Denmark.

Men nu har Green Power Denmark sat bygningen til salg, og torsdag fik de sig så en ubehagelig overraskelse.

En tilstandsrapport viste nemlig, at bygningen er i fare for at styrte sammen.

Det har fået Frederiksberg Kommune til at udstede et strakspåbud til Green Power Denmark om at tømme bygningen for mennesker og spærre vejen foran bygningen af.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Vi mødtes med dem torsdag eftermiddag, hvor dokumentationen blev fremlagt og vi måtte konkludere, at bygningen ikke er sikker. Og det bliver vi nødt til at tage alvorligt,« forklarer Jesper Dahl, der er afdelingschef for By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune, til TV 2 Kosmopol.

Han fortæller, at bygningen ikke er i akut nedstyrtningsfare.

Alligevel er ejerne blevet pålagt af kommunen at sætte noget midlertidig stabilisering ind i bygningen indenfor en uge.

Også den malerbutik, der ligger ved siden af Energiens Hus har fået påbud fra Frederiksberg Kommune om at rømme deres bygning.